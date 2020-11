6 curiosidades de ‘Lay lady lay’, la canción que Bob Dylan escribió para Barbra Streisand

Supuestamente, cuando en 1969 Bob Dylan escribió Lay lady lady, fue con un único propósito: su inclusión en la película Cowboy de medianoche. Pero ahora se ha descubierto que no fue así. En realidad, lo que quería el Premio Nobel de Literatura era que Barbra Streisand la cantara.

Y se ha sabido medio siglo después, cuando se han hecho públicas las transcripciones de varias conversaciones que en 1971 mantuvieron Dylan y su amigo Tony Glover, un músico de blues que falleció el pasado año. En una de esas charlas, fechada el 24 de Marzo de 1971, Glover le pregunta a Dylan: "Dices que Father of night fue escrita para un musical (The Devil And Daniel Webster, que no acabó a tiempo) y Lay lady lay fue hecha para Midnight Cowboy" dice Glover. A lo que Dylan responde: “Realmente, fue escrita para Barbra Streisand”.

Esas conversaciones, grabadas en cintas de cassette, formaban parte de un artículo que Glover estaba escribiendo para Esquire. Pero la revista declinó publicarlo y Dylan perdió interés en el proyecto. Finalmente, se van a subastar en Boston, junto a otros objetos de memorabilia de los archivos de Glover. La viuda del músico, Cynthia Nadler, pone a la venta este material en una subasta online que empieza el 12 de Noviembre y termina el 19. A continuación, te contamos la historia de este tema a través de 6 curiosidades.

1. Barbra Streisand no lo sabía

Streisand desconocía que Dylan hubiera escrito Lay lady lay para ella. El pasado 28 de Octubre de 2020, envió un comunicado a NBC News manifestando: “Estoy muy halagada de descubrir que Bob Dylan escribió Lay lady lay para mí. Lo que recuerdo es recibir flores de él con una nota manuscrita pidiéndome que cantara un dueto, pero en ese momento era algo que no me podía imaginar. Creo que ahora sí me puedo imaginar haciéndolo!”.

2. La carta de Barbra que Bob guardaba

Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, es un artista famosamente enigmático que guarda con celo su privacidad y no ha proporcionado ninguna otra información sobre su relación con Streisand. No obstante, The New York Times publicó un artículo sobre los Archivos Secretos de Bob Dylan, desvelando que entre los miles de letras de canciones, cintas y correspondencia, uno de los objetos más intrigantes era una carta escrita a mano de Barbra Streisand. En la misiva, fechada en Noviembre de 1978, agradece a Mr. Dylan que le enviara flores y que le pidiera hacer un disco juntos. No existe evidencia de respuesta alguna por parte de Dylan.

3. “Eres mi estrella favorita”

Pero después de leer el artículo del New York Times, Mrs. Streisand puso algo de luz en esa historia del pasado a través de un comunicado en el rotativo neoyorkino de Marzo de 2016: “He leído la historia reciente en The New York Times sobre los archivos de Bob Dylan y me sentí muy emocionada al descubrir que había guardado una nota mía. Rápidamente busqué entre mis propios archivos y recuperé una carta suya que yo había guardado. Tal y como yo lo recuerdo, él me envió flores con una nota encantadora, en la que me preguntaba si me gustaría cantar con él. Yo respondí enviándole la nota que tiene en su archivo, agradeciendo las flores y la invitación. Pero por alguna razón, eso nunca ocurrió en ese momento”.

El comunicado continúa: “Años después, cuando Yentl iba a estrenarse, me envió su último álbum junto a la carta que todavía guardo. En ella, escribe: ‘Hay algunas canciones en este álbum que estoy seguro que te encantará hacer’. Y añade ‘Estoy deseando ver tu película. Posiblemente puedas dirigirme en una de las mías’. Y entonces dice algo que sigue significando mucho para mí: ‘Eres mi estrella favorita. Tu autodeterminación, ingenio y temperamento y sentido de la justicia siempre me han atraído”. Y concluye: “Pensaba que a los estudiantes, y a los fans, les podría gustar saber la historia que hay detrás de mi nota. Y planeo enviar una copia de esta carta a Bob, para que pueda ser incluida tanto en su archivo como en el mío”.

4. La ‘nueva voz’ de Dylan en Lay lady lay: había dejado de fumar

Supuestamente, Dylan había compuesto Lay lady lay para la banda sonora de la película Midnight Cowboy, protagonizada por Jon Voight y Dustin Hoffman. Pero el músico de Minnesota no la acabó a tiempo y los productores del filme, incluyeron en su lugar la famosa y premiada composición de John Barry. A Bob tampoco le importó mucho haber perdido esa oportunidad y aprovechó la grabación para su álbum Nashville skyline (1969).

Como otras canciones de ese álbum, Dylan canta Lay lady lay con una voz cálida y profunda, utilizando un tono relativamente bajo comparado con el estilo nasal con el que se había hecho famoso. En declaraciones a Rolling Stone, el artista explicó el motivo de su 'nueva voz': “Te lo digo, tú deja de fumar esos cigarrillos y serás capaz de cantar como Caruso”.

5. La canción favorita de Madonna

"Sus ropas están sucias, pero sus manos están limpias. Y tú eres lo mejor que él ha visto jamás” dice una estrofa de Lay lady lay. Escuchándola, Madonna lloraba y lloraba. La artista ha reconocido que se trata de una de sus canciones favoritas: "Solía escucharla en el dormitorio de mi hermano en el sótano de nuestra casa", recuerda. "Yo tumbada en la cama y cantando esa canción y llorando todo el tiempo. Era adolescente. Tenía las hormonas bullendo por todo mi cuerpo. No me preguntes por qué lloraba. No es una canción triste. Pero era el único disco suyo que yo escuchaba".

“Nunca pensé que fuera representativa de nada de lo que he hecho”

6. A Dylan no le gusta mucho

Lay lady lay es una de las canciones de amor más populares de finales de los 60’s. Todo un clásico que incontables artistas han grabado: desde Cher a Neil Diamond, pasando por Duran Duran, Buddy Guy o Lana del Rey. Sin embargo, a Dylan no le gusta especialmente. “Nunca pensé que fuera representativa de nada de lo que he hecho” reveló a Clive Davis, presidente de Columbia Records. Fue Davis quien convenció a Dylan de que publicara el tema como primer single de Nashville Skyline