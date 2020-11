No todas las opiniones en materia musical tienen en mismo valor, y la de Brian Wilson, uno de los grandes arquitectos de la música moderna con The Beach Boys, hay que tenerla muy en cuenta. Wilson se ha considerado siempre como uno de los compositores más innovadores de la música, y así lo acredita su trabajo en Pet Sounds, el disco de 1966 que le catapultó como uno de los grandes nombres de la música. Siempre ha manifestado su admiración hacia los Beatles como grandes fuentes de influencia en su música, pero también se ha pronunciado sobre otros artistas y piezas que considera de una gran calidad.

De hecho, tal y como recoge Far Out Magazine, la canción favorita de Wilson de todos los tiempos tiene ya algunas décadas y sigue siendo la misma, no ha cambiado. Se trata de Be my baby, el clásico de The Ronettes.

Publicada en 1963, la canción fue producida por Phil Spector. La predilección de Brian por ese tema lleva vigente desde los 60, así lo ha confirmado la hija mayor del músico, Carnie Wilson, que ha comentado ante la prensa que ese single sonaba casi todas las mañanas en su casa durante su infancia: "¡Me despertaba todas las mañanas con boom boom-boom pow! Boom boom-boom pow! Todos los días".

Brian Wilson, el fundador de The Beach Boys, elige su canción favorita de la historia

"Esta es la canción que me inspiró a producir discos", recordó Wilson una vez a Rolling Stone. "Cuando lo escuché por primera vez, me voló la cabeza. El sonido de batería que obtuvo Phil Spector, las armonías, los sonidos de piano y guitarra, pensé que era el mejor disco que había escuchado", continúa.

En un encuentro entre Wilson y la cantante del grupo, Ronnie Spector, vuelve a demostrar su admiración por la canción. "Be My Baby es mi canción favorita", recordó, "estaba conduciendo con mi novia Judy, y sonó en la radio y después de unos treinta segundos dije '¿¡qué es esto !?' Nos detuvimos a un lado de la carretera y yo estaba como '¿¡Qué es este disco !?'", asegura el músico.