Natti Natasha y Anuel AA se unen a Myke Towers en su nuevo remix de 'Diosa'

(NATTI NATASHA)

Me haz dicho de mi que yo soy lo mas duro que has visto en tu vida,

Como un laberinto aquí entraste y ahora no encuentras salida,

Fantasías cumpliendo,

Nosotros a escondidas,

Que viva el silencio,

Y se mueran de intriga,

(MYKE TOWERS)

Era mi reina, ahora es mi diosa

Hace lucir a las demás como envidiosas

Pelinegra y peligrosa

Al seducirla ella se me pone nerviosa

(ANUEL AA)

Era mi diabla, ahora es mi diosa

Hace lucir a las demás como envidiosa

Pelinegra y peligrosa

Al seducirla ella se me pone nerviosa

(NATTI NATASHA)

Permita Dios,

Que si existe otra vida volvamos a conocernos tu y yo,

Como imán el meneo de cintura te atrapó,

Sabes que soy exclusiva como linea de Virgil Abloh,

Por eso me habló,

Y procedí al instante,

Ya hay mucho Swarovski y por eso le llamó,

La atención este diamante,

All access aunque sea visitante,

Te cedí,

Saca un Airbnb,

En lo que llegamos en la wagon tócame el G,

Tu diosa like Bey tu mi rey Jay Z,

Di que si,

Baby please,

Put that thing on me

Yo soy tu reina, también tu diosa

hago lucir a las demás como envidiosas

(ANUEL AA)

Pelinegra y peligrosa

Al seducirla ella se me pone nerviosa

(MYKE TOWERS)

Oye, no hay ni que decirlo, mami tu eres otra cosa

Las mujeres como tú son las que hay que tener de esposa

Le gusta hacerlo veces corrida, no reposa

Si le fallas a ella el corazón te lo destroza

Y la quieren tener, no se va a poder

Porque ella pa' mí se va a poner

Contigo nadie se va a contener

Te quiero comer sin detenerme, -Hermes

Las carteras, mami dile que tú no eres cualquiera

Van a cogerle envidia si se enteran

Que por culpa mía no está soltera

(ANUEL AA)

Era mi diabla, ahora es mi diosa

Hace lucir a las demás como envidiosa

(MYKE TOWERS)

Pelinegra y peligrosa

Al seducirla ella se me pone nerviosa

(ANUEL AA)

Mitad angel y diabolica

Y se te mueres subo al cielo y te traigo pa' atrás

Y si Dios no te acepta, me voy detrás de ti

Contigo yo sentí

Lo que el amor que nunca entendí

Tu cuerpo es un misterio en el que me perdi

Ore por un milagro y ahora estamos aquí

Tu en cuatro y yo dandote con vista al mar

La cama el infierno que vamos a quemar

Un ángel y un demonio sexo espiritual

Ya estoy modo salvaje y la empece a cargar

las nalgas le aprete

La manos en la pared

Me grita puneta que rico bebe

De momento se salió

Después lo acomode

Luego la amarre

Entre el alcohol tu cuerpo y mi mala fama

Siempre tengo ganas de matar la cama

Amor

(MYKE TOWERS)

Era mi reina, ahora es mi diosa

Y hace lucir a las demás como envidiosas

Pelinegra y peligrosa

Al seducirla ella se me pone nerviosa

(ANUEL AA)

Otra cosa

Tu eres otra cosa

Se ve que en la cama

Tu eres talentosa

(MYKE TOWERS)

Los ignora

Por más que la acosan

Cuando otra me hablan

Se pone celosa

Era mi reina

(NATTI NATASHA)

También tu diosa

hago lucir a las demás como envidiosa

Tu pelinegra, peligrosa

Sí me seduce yo no me pongo nerviosa