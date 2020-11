Soraya graba con Chenoa el videoclip de ‘Rompecabezas’

Parece que fue ayer cuando escuchamos por primera vez la bonita colaboración que Soraya había preparado con Chenoa para su disco Luces y Sombras. Pero de eso han pasado ya varios meses. Aunque aún conservamos el Rompecabezas en nuestras mentes.

Y es que todos y cada uno de los versos de esta emotiva balada forman un conjunto de melodías perfecto para reproducir en cualquier momento del día. Si a esto le sumas su mensaje positivo, su escucha se vuelve casi un vicio incontrolable.

Pues bien, Rompecabezas aterrizará de nuevo en nuestras vidas, y lo hará con el videoclip que estrenarán próximamente. Soraya ha anunciado a través de sus redes sociales que esta semana se pondrán manos a la obra con este proyecto audiovisual con su amiga y compañera. "¿Estás preparada, Chenoa?", pregunta en su última publicación.

Por su parte, la nacida en Argentina ha compartido una foto en blanco y negro junto a la frase de "Pensando en mis cosas". ¿Estará calentando motores para el estreno de este tan esperado videoclip?

Sea como sea, a nuestras protagonistas no les hace falta una gran escenografía para tocar la fibra sensible de sus seguidores con este tema. Ya lo demostraron con su lanzamiento, y así seguirán haciéndolo siempre que Rompecabezas suene en los auriculares de todos ellos. Eso sí, no nos vamos a negar a la unión de estas amigas y compañeras de profesión en la pantalla, ¿no?

De momento se desconoce la fecha de estreno de este videoclip, por lo que seguiremos atentos a las redes sociales de Soraya y Chenoa para enterarnos de cualquier mínimo detalle.