Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice, confirmado para PS4, Xbox One y Nintendo Switch

Chicxs, ¡ha llegado el momento de volver a la ciudad de Larry! Assemble Entertainment y CrazyBunch han confirmado que la leyenda de las aventuras point and click, Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice, se lanzará en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

El juego ya estaba disponible vía Steam y GOG. La versión para la actual generación de consolas estará disponible en la primavera de 2021 de forma digital en PSN Store, Microsoft Store y Nintendo eShop.

Además Koch Media y Assemble Entertainment se unen para lanzar Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice en formato físico en PlayStation 4 y Nintendo Switch. El juego llegará a las tiendas en Alemania, Suiza, Austria, Francia, España, Andorra, Portugal, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia.

Larry dejó New Lost Wages y se quedó varado en Cancún. Se preparó para casarme con su único y verdadero amor, Faith. Pero, los imprevistos les interrumpieron y se separaron de nuevo. Ella está en algún lugar del famoso, soleado y extenso archipiélago de Kalau’a y Larry, con vuestra ayuda, tiene que encontrarla.

¡Vuelve Larry en Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice!

Larry sigue estando en forma y está más preparado que nunca para reunirse con su único y verdadero amor, Faith.

Llegará en formato físico a PS4 y Switch en 2021. pic.twitter.com/pOZKe2M2tP — Koch Media España (@KochMedia_es) November 4, 2020

"Ningún obstáculo me alejará de mi amada, ni siquiera las salvajes e indómitas islas de Kalau’a. Esas encantadoras damas isleñas sólo pueden distraerme mientras la brújula de mi corazón sólo apunte en una dirección ¡Faith! ¿quieres navegar conmigo como un verdadero pirata y convertirte en una verdadera cazafortunas? Únete a mi tripulación en este glorioso viaje, ¡puede que acabes empapado hasta los huesos!" explica un siempre erótico Larry dispuesto a todo en la nota de prensa del juego.

La entrega anterior Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry vendió más de 100.000 copias desde su lanzamiento en noviembre de 2018 y está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

Explora el archipiélago de Kalaua’a con todas sus misteriosas y magníficas islas, con más de 50 localizaciones bellamente dibujadas a mano. Conoce a más de 40 nuevas y viejas compañeras Wet Dreams Don’t Dry y charla con nuevas amigas. Ayuda a Larry a resolver difíciles y emocionantes (y tal vez un poco eróticos) nuevos enigmas y completar las misiones, proporcionándole un verdadero final feliz.