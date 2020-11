Dani Rovira pone orden en su vida con su propia ‘maricoñona’

Esta semana Dani Rovira ha cumplido una cifra bien redonda, de esas que nos gustan especialmente, 40. Y ha llegado a esta nueva década con buena salud tras haber batallado contra el cáncer y con las reflexiones que le caracterizan.

“En unas horas podré decir que sobreviví a los 40” escribía horas antes. "Pasaré esta noche de Halloween y día de cumpleaños con personas que quiero, pero no con todas las que quisiera, porque la vida sigue empeñada en ser una gymkhana y seguir poniéndonos a prueba”.

Celebró su cumpleaños por Halloween con espíritu muy positivo: “Toda la vida por delante. Y enamorado de todas las muescas, anhelos, colores, arrugas, amores, canciones, personas, sabores, paisajes, olores y cicatrices que se han ido adhiriendo a mi cuerpo, como una segunda piel”.

Le queda mucho por vivir y tiene muchos deseos que cumplir. “Pero quiero más. No me conformo. Lo mejor está por venir. Agradecido a la vida por esta segunda oportunidad. No la pienso desaprovechar”, admitía.

Y, fiel a su carácter generoso y agradecido, no pudo evitar dar las “gracias a tod@s los que, habiéndoos cruzado por mi camino, habéis hecho de mí la persona que soy. A los maestros... y a mi MAESTRA. Ojalá el niño que fui esté orgulloso del hombre que soy ahora. Ojalá empiece a sentirme orgulloso desde ahora del anciano que seré”.

Poniendo orden

Y no quería regalos, quería donaciones para su fundación. Así es él. Le sobran las cosas y no debe ser de mucho acumular. De hecho, ha entrado a los 40 haciendo limpieza. “Hoy, una buena amiga ha venido a casa para ayudarme con la criba del desapego material (el inmaterial ya vendrá más adelante)”, confesaba.

“De momento hemos empezado con los libros, luego vendrá la ropa, las pelis, los discos, los cajones desastres y las cajas de Pandora. Se ha autoproclamado mi “Maricoñó” personal. Creo que los buenos amigos son los que te ayudan a soltar sin soltarte nunca. Te quiero, “Maricoñona” mía”, añadía.

Seguro que Marie Kondo estaría orgullosa de él. Por cierto que algunos de los seguidores del actor, que deben ser buenos discípulos suyos, le han propuesto subastar todos esos objetos de los que va a deshacerse para reunir dinero para ayudar a los que más lo necesitan.