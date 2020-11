Blas Cantó estalla contra dos políticos en Twitter: “Lavénse la boca para hablar de Eurovisión”

A Blas Cantó le han tocado dos de las cosas que más le duelen: la música y Eurovisión. Todo ocurrió el pasado 4 de noviembre cuando los políticos de VOX Víctor Sánchez y Rocío Monasterio comentaban entre bromas las elecciones de Estados Unidos.

"Esto está siendo casi mejor que Eurovisión", decía el diputado de Badajoz. "¡Mucho mejor que Eurovisión!", añadía la presidenta del partido de Abascal en la Comunidad de Madrid. Esto llegó a ojos del cantante, quien no dudó en responderles con enfado y sin censura.

"Lávense la boca para hablar de Eurovisión", declaraba sin tapujos. Pero no todo acabó ahí. En el primer tuit con el que ha amanecido el 5 de noviembre deja claro que no se arrepiente de sus palabras. "Uy, me he despsertado con un montón de comentarios de fachitas retrógrados. Bienvenidos a hace dos siglos. ¿Quién da más? Desahogaos aquí. Terapia gratuita", añade.

Lávense la boca para hablar de Eurovisión 🤡 — Blas Cantó (@BlasCanto) November 4, 2020

Eurovisión para Blas se ha convertido en uno de los grandes proyectos de su carrera. Aunque todos nos quedamos con las ganas de escuchar su Universo en el escenario de Róterdam, tendremos que esperar hasta mayo de 2021 para poder hacerlo. Pero estamos seguros que la espera merecerá la pena. De hecho, ya ha empezado a componer junto a Duncan Laurence la canción con la que nos representará.

Sea como sea, Blas ha demostrado que no tiene pelos en la lengua a la hora de defender lo suyo, y por ello ha recibido decenas de comentarios de todo tipo. Por un lado están a los que él mismo les ha dedicado un tuit: los que no han compartido su mensaje. Por otro, los que defienden su postura y le animan a ignorar el resto de mensajes.

Blas lo tiene claro: Eurovisión no se toca.