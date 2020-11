Hugo Silva y los secretos de ‘Nasdrovia’ en Malasaña: “Hubo un momento en el que se nos fue de las manos”

Hugo Silva y Leonor Watling son los protagonistas de Nasdrovia, la nueva serie de Movistar+. Ellos dan vida a Julián y Edurne, un matrimonio compuesto por dos exitosos abogados que conviven como si fueran amigos. Ambos deciden dejar de defender a políticos corruptos y se embarcan en un nuevo negocio: la apertura de un restaurante ruso.

Las dotes gastronómicas del cocinero con el que se asocian, Franky (Luis Bermejo), llaman la atención de un grupo de rusos excéntricos con muy malas pulgas que ponen en jaque la integridad física y profesional de los tres protagonistas. Pero especialmente la de Julián y Edurne, quienes a pesar de estar divorciados conviven como si fueran una pareja de hecho y esta situación los lleva al límite.

"Yo creo que lo que tienen es un enganche", nos explica Hugo Silva. "No han puesto distancia porque ninguno de los dos se ha atrevido, ya sea por comodidad, inseguridad o todas las cosas a la vez. Se ha mezclado la amistad y la familia con otras cuestiones y quizás sea eso por lo que Edurne tiene ganas de cambiar su vida y dar un vuelco al paisaje, aunque realmente lo que tiene que cambiar son cosas mucho más profundas".

Una situación que se agrava enormemente cuando entran en juego esos promesas del este de la mafia rusa que deciden utilizar el Nasdrovia, el local de Edurne y Julián, como centro de operaciones de sus triquiñuelas criminales. "Es una situación límite", confiesa Silva. "Yo no sé cómo podría afrontar una situación así". Lo que sí tiene claro es que es la arrogancia de sus protagonistas la que les lleva a esa situación, como si se tratara de una especie de efecto kármico: "Ellos son dos listos que se creen que los demás son idiotas, y eso hace que se les caigan los planes encima".

Un reparto muy internacional

Quizás uno de los elementos que más destaque de Nasdrovia sea su reparto. Silva y Watling son estrellas de nuestro cine, por supuesto, y a Luis Bermejo lo hemos visto en peliculones como Mientras dure la guerra y Magical Girl o en la serie La casa de papel, pero es quizás su reparto internacional el que más llama la atención de los espectadores.

"Es un casting internacional. E incluso hay algunos que hacen de rusos sin serlo. Para mí todos y cada uno de ellos han sido un descubrimiento", explica el protagonista, quien destaca que las diferencias lingüísticas a veces eran un embrollo: "Yéndonos al final de la serie empieza a haber más gente, el reparto es cada vez más internacional, y el rodaje fue muy divertido. No sabías en qué idioma hablar. Unos hablaban portugués, otros solo ruso, un tercero inglés. Un lío. Aunque la mayoría hablaban español, curiosamente".

Dos de los actores que más han destacado han sido Anton Yakovlev, a quien vimos en Venganza 3 junto a Liam Neeson, y en la película belga de los hermanos Dardenne El silencio de Lorna, y Mark Ivanir, el pescadero, "un señor que habla en todos los idiomas", según Silva. "Era alucinante verle en el set porque hablaba en ruso, francés, español y un inglés bilingüe perfecto, además de hebreo y otras lenguas".

Malasaña: historia de un desmadre

Los rodajes de este tipo siempre están plagados de anécdotas de rodaje y otros momentos inolvidables para los actores y actrices. Aunque se suele decir mucho aquello de 'este ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera' cada vez que se promociona un proyecto, la sonrisa que se descubre en los labios de Hugo Silva hace que en esta ocasión nos lo creamos.

"Uno de los mejores momentos, que además es uno de los mejores de mi carrera, fue la noche que rodamos cuando Julián, Edurne y Franky se van de fiesta. Nos fuimos a Malasaña, el verano pasado, y entramos en todos los bares míticos de la zona con figuración. Marc [Vigil] hizo todo lo posible para que la atmósfera fuera de fiesta, y llega un momento en el que la cosa se te va de las manos", recuerda Hugo entre risas.

"A mí cuando se me va de las manos, cuando ya no sé lo que estoy haciendo exactamente y tiene que venir Marc y decirme al oído 'haz como que te dan ganas de vomitar', me parece súper divertido. Rodaría siempre así". Por supuesto, se refiere a una de las escenas cumbre de la serie, en el episodio 4, cuando se produce el esperado giro de trama que lleva irremediablemente a los acontecimientos del principio.

Nasdrovia es, en esencia, un cocktail explosivo aderezado con pinceladas de humor negro que consigue que los seis capítulos que dura se consuman de un tirón. La serie se estrenará en Movistar+ el viernes 6 de noviembre de 2020.