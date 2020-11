Las medias con logos que arrasan este invierno 2020

Los logos han sido una de las tendencias de 2020, ya lo veíamos con el full outfits que llevan nuestros cantantes favoritos: Rosalía, Billie Eilish o Bad Bunny entre otros. La marca Louis Vuitton fue la que más oferta tenía de dos piezas a juego que puedes ver en esta galería donde hemos recopilado los mejores. Esta moda ha dado un paso más: las medias con logos. Pero no uno o dos, sino por todas partes.

Una forma de añadir un plus a tus looks de una forma sencilla que ya veíamos nacer en la Paris Fashion Week. Esta pieza se está agotando en Internet, incluso de las marcas más prestigiosas que se han subido al carro y no son precisamente baratas. Lo confirma la plataforma Lyst, que mide la cantidad de búsquedas en Internet en el sector de la moda. Es una tendencia que se ha ido cocinado desde septiembre hasta ahora ya que las búsquedas han aumentado un 61% en las palabras exactas ‘medias con logos’. Las más deseadas son las de Gucci, Fendi y Balenciaga. Otras como Chanel se han subido al carro además de marcas más asequibles en un presupuesto ajustado.

Las de Chanel, que salieron en el desfile de otoño-invierno de 2020/2021, puedes disfrutarlas en varios colores. La actriz Greta Fernández las prefiere en negro mientras que la influencer Blanca Miró ha apostado por las blancas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greta🌹 (@gretafernandez) el 1 Nov, 2020 a las 5:44 PST

Otra opción son las de Gucci, que cuestan unos 210€, una inversión para unas medias que ya sabemos lo delicadas que pueden llegar a ser. Este estampado es más grande y atrevido comparado con la discreción de Chanel. ¿Cuál te pega más?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙶𝚊𝚋𝚒𝚎 (@gabriellebassett) el 4 Nov, 2020 a las 2:58 PST

Louis Vuitton también tiene las suyas, la marca que sigue la logomanía por excelencia no iba a dejar pasar esta. Puedes combinarlo con un slip-dress y unos tacones elegantes. ¡Ya tienes conjunto de nochevieja! Fendi ha diseñado las suyas con el logo bien llamativo y expresivo. El resultado es una media más tupida que gustará especialmente a las atrevidas.

Si quieres probarla con un precio más asequible, Calcedonia ha sacado las suyas a 14,95€. Puedes ver hasta seis opciones diferentes aquí. Una tendencia que arrasa este final de 2020 y que podemos ver perdurar hasta que podamos librarnos de las medias.