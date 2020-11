Eva Ruiz: “Que no piensen ‘esto ya lo he escuchado antes’, es un reto”

Las nuevas generaciones de artistas vienen con muchísimas propuestas interesantes. La de Eva Ruiz es un estilo R&B que se cimienta en los pilares en ser ella misma y ser fiel a su identidad. Esta artista canaria, orgullosa de su tierra, ya nos demostró sus dotes en La Voz Kids y Tú Sí Que Vales y, a los 22 añitos, ha conseguido trabajar con un equipo internacional que la permite crecer como profesional. Ya cuenta con dos álbumes en las que se puede ver su evolución musical: 11 Vidas, lanzado en 2016, y Mujeres con Voz Propia en 2019. Y aunque este año ha sido de locos, su perfección no ha dejado que pare. Nos ha regalado joyas sensuales, serenas y mágicas como Amanecer, Boy, Bye y una versión en vivo de Lo prefiero.

Ha venido a charlar a LOS40 sobre su último tema Amanecer y demás intimidades. Sus inspiraciones, su faceta más romántica y su posición en el movimiento Black Lives Matter. Si no la conoces, va a ser tu descubrimiento de 2020. Tal vez, lo mejor que te ha pasado este año.

Eva Ruiz: “Poner identidad a tus canciones, que no piensen ‘esto ya lo he escuchado antes’, eso es un reto”

J: ¡Enhorabuena por Amanecer! ¿Cómo has sentido la acogida de la canción?

ER: La verdad es que súper contenta, cada vez van creciendo más los números y los comentarios de la gente son súper positivos. Me siento agradecida y esto será así, poquito a poco, creando esto que está pasando... va viniendo gente con la que crear un vínculo.

J: ¿De dónde nació la idea?

ER: En el estudio, empecé a escribirla y empecé a imaginarme toda la historia. Fue un poco loco grabarla ya que fue antes de que nos confinaran a todos y se tuvo que alargar bastante. Se me ha hecho largo.

J: Dijiste en Instagram que el día que escribiste la canción fue diferente. ¿Hablas de una historia personal?

ER: Fue 50% y 50%. Voy uniendo conceptos muy míos, por ejemplo. lo de las islas y morenito de ojos canelos que son cosas más personales. Pero la historia la imaginé literal, el videoclip y la letra iban viniendo a la vez. Me monto un poco la película en mi cabeza y así fue cómo salió.

J: Parece que la moda también es algo que te gusta y en el videoclip tienes un rollo muy de los 2000. ¿Cómo definirías tu estilo?

ER: Yo la verdad, intento ser yo y ponerme lo que me nazca. Hablo con Paula, mi estilista, súper linda y le digo ‘vamos a intentar a hacer esto’. Ella me ayuda con esa idea. Un poco lo que me nace ser según el día. A veces es una sudadera con un pantalón súper ancho y unas Jordan y otro día me apetece una minifalda. En los videoclips puedes ponerte lo que igual no te pondrías para salir a la calle, a un evento, a unos premios. Son unos looks que puedes hacerte locuras y jugar e inventar mucho más. En Amanecer ha sido más sutil, inspirado en los 2000.

J: Este tema ha sido en solitario, pero ¿se vienen colaboraciones?

ER: La verdad que sí, hay muchas cositas encima de la mesa. A ver si la cuarentena y la Covid nos dejan llevarlo a cabo, si se soluciona todo y podemos seguir con nuestras ideas...

J: ¿Tienes alguna colaboración de ensueño?

ER: En su momento me hubiera encantado, porque es mi referente desde pequeña, Whitney Houston. Para mí es ‘wow’ y fue para mí la más grande, una inspiración súper potente que me flipa me encanta ella todo. Siempre ha sido mi cantante favorita.

J: Tus últimas colaboraciones hablan de amor y desamor, ¿es el tema que más te inspira?

ER: La verdad que sí, soy muy muy muy romántica y todas las canciones que he sacado son de ello. Tengo otras que no he sacado que no son tanto de eso, pero bueno, sí que hay mucho amor y desamor en general. Es lo que me inspira, si te fijas todas casi todas las canciones se basan en eso. También hay autobiografías que también me encantan. La poesía que hay en esta temática.

J: Al hacer un estilo más R&B, que triunfa sobre todo en Estados Unidos, ¿te sientes “incomprendida” o como si fueras a contracorriente?

ER: Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le nace y le siente. Yo quiero ser real y leal a la gente que me escucha y transmitirles lo que soy. No puedo hacer más. Excepto las cosas que tenemos que hacer, como es lógico, para entrar en el mercado, pero también hay maneras de hacerlo. No hay que perder la esencia. Te puedes adaptar al medio, es inteligente hacerlo, pero sin perder la esencia de lo que eres. Se sabe que no es un género que tire mucho aquí en España, por eso yo quería tener un equipo que estuviese aquí y allá en Estados Unidos para sentirte un poco más cerca de donde entienden tu música. Ayuda que tengas tu discográfica aquí y un equipo de management allá. ¡Eso está guay y ahora por fin lo conseguí después de años!

J: ¿Tus referentes en este terreno son españoles o mayoritariamente extranjeros?

ER: La verdad que hay gente muy muy buena en canarias, que están haciendo música R&B, rap y trap. Pero, es cierto que mis mayores referentes están fuera de España. Por ejemplo, Abhir (@abhirhathi) que es un chico que está empezando, también Cruz Cafuné, Maikel Delacalle... Súper talentosos, a nivel personal son maravillosos, súper lindas. Estoy contenta de que sean de casa, amigos, casi del mismo barrio por así decirlo. A parte, en la península, Deva (@divadeva). Cada uno está haciendo su movida.

J: En Instagram enseñas mucho las islas, Lanzarote... ¿Cómo afectan tus orígenes a tus trabajos?

ER: Claro, estoy hiper orgullosa de ser de aquí, delo que ser canaria implica, de la comida, de las personas... Cuando gente viene aquí lo nota. En las canciones reflejas quién eres tú, en tu vida, en tu mente. Es algo súper personal, y estás dejando ver de dónde vienes. Me gusta mostrar lo que soy, he nacido aquí y es una manera de crear un vínculo más real con la gente.

J: También metes algunos sonidos latinos y urbanos en tus canciones. ¿Cómo ves el panorama urbano actual? ¿Qué crees que puedes aportar tú a un mercado tan saturado?

ER: Estoy de acuerdo contigo en que ahora mismo hay mucha gente, mucha música, todo va muy rápido. Precisamente hay géneros así que hay mucha oferta, pero tal vez es que esos chavales que empiezan a cantar con 13 años y se dan cuenta de lo que más les gusta es el urbano. Y si es real y no es simplemente porque lo está pegando, pues adelante. Pero que vayan un poco más allá porque al final eso se ve y eso se palpa. La gente que quiere hacer música de verdad que lo haga porque lo siente, porque le gusta, porque es su pasión. Eso es súper importante. Muchas personas han buscado ahí una vía de escape, que sea algo especial y creo que hay que darle ese sitio y ese respeto. Es algo que nos llena a todos, la música pone una banda sonora a nuestras vidas. Yo no recuerdo una vida sin ella, está desde que tengo uso de razón. Quiero aportar lo que quiera, a lo mejor no es algo súper mainstream, o tal vez otro momento o lugar sí lo es. Quiero tener mi público, que la gente me escuche, es lo que me llena. Hacerte un hueco ahí, tampoco hay prisa. No copiar, esa es la clave, ser tú.

J: Destacas mucho lo de ser tú. Si tuvieras que resaltar 3 cualidades tuyas, ¿cuáles serían?

ER: A nivel personal, soy muy romántica, muy perfeccionista, ambiciosa. Y es que las cosas van pasando, atraer esa energía. Soy alegre, estoy todo el rato riéndome. A nivel profesional un poco va en la misma línea. Que las canciones tengan tu identidad y que no piensen ‘esto ya lo he escuchado antes’, eso es un reto porque hoy en día hay mucha música y es difícil.

J: Subiste un post apoyando el movimiento Black Lives Matter, ¿cómo estás viviendo tú esta ola de reivindicación? ¿Cuál crees que es tu papel como figura pública?

ER: Tenemos una responsabilidad, las personas que lo hemos podido vivir de cerca alguna vez, de no callarnos ante esta situación. Creo que la gente muchas veces no se posiciona y no dan visibilidad a lo que está pasando. Y precisamente así se están posicionando del otro lado, aunque no se den cuenta. Al no contarlo o poner de su parte están poniendo una barrera y no estás ayudando a que se solucione. No es una opción el callarte y no decir nada, porque el que calla otorga. No creo que sea lo correcto ahora con lo que está pasando en muchos colectivos. Que no sea como, ‘he subido un par de fotos y ya está’, no se trata de eso. Es hacer algo más, salir a la calle, aportar algo más allá. No es ‘ya pasó de moda esto del Black Lives Matter, qué cansino’. Son personas que están haciendo lo correcto, a lo mejor está sufriéndolo. A los que tenemos ese privilegio y se nos escucha más, debemos ayudar a esos colectivos.

J: También has hablado de la igualdad de género y que te gustaría apoyar esa idea. ¿Luchas igual por esta causa? ¿Crees que van de la mano?

ER: 100%. Las mujeres feministas tienen que apoyar a las mujeres negras, diferentes culturas. Las mujeres somos mujeres y tenemos que apoyarnos las unas en las otras. Porque a veces no pasa esto. Las mujeres que van a manifestaciones feministas igual no salen a la calle a apoyar a otras mujeres para reivindicarse por otros derechos. No se dan cuenta de que, hasta que todas no seamos libres, ninguna lo va a ser. Que las mujeres blancas tengan derechos no vale de nada si las racializadas no los tienen.

J: Transmites mucha confianza y seguridad. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?

ER: Hay muchas cosas que me gustaría contar de mi vida que la gente no se espera. Sobre todo, que me he dado cuenta de lo fuerte que soy. De pensar ‘no creí que fuera a poder con esto’, y al final te sorprendes de lo rápido que lo haces y lo he ido viendo con los años. Eso que nos meten en la cabeza de que somos débiles, a mí por ejemplo que soy una mujer más racializada, que no eres guapa, que no vales, que eres una niña... Te meten esas ideas en la cabeza y te hacen sentir más débil de lo que eres. Acabas diciendo ‘podía más de lo que yo pensaba’. Y eso es muy bonito, conocer tu fuerza interior y saber de lo que eres capaz de hacer. En general, todas las mujeres podemos y yo en particular, he aprendido que no hay nada que me saque de mi objetivo. Pueden aparecer mil baches alrededor, pero yo tengo claro lo que quiero conseguir.

J: Muchos defienden que tienes gran proyección de futuro. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años?

ER: Me veo, por supuesto, viviendo de la música. Pero me gustaría dar pasos, para qué nos vamos a engañar, soy muy ambiciosa. Dentro de cinco años espero estar donde quiera estar. Soy jovencita todavía (entre risas).