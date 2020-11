Vanesa Martín dice ‘Siete Veces Sí’ al número 1 en ventas

Vanesa Martín llegó con Siete Veces Sí el pasado 23 de octubre para confirmarnos siete veces que su talento llegó a nuestras vidas para quedarse. Pues bien, todo el esfuerzo que brindó sobre este proyecto ahora se ha visto (muy bien) recompensado.

El nuevo álbum de la malagueño ha entrado en el número 1 de la lista de ventas oficiales en España. Un logro que ha conseguido por cuarta vez en su carrera después de que otros tres discos consiguiesen entrar a lo más alto de esta lista en su primera semana de ventas.

Wooow graciassssss!! Qué tiempos tan difíciles, qué raro parece todo, como os echo de menos en vivo, y qué grandes sois!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Aquí me demostráis que aun así estamos más que nunca !!! https://t.co/9scq3CqvZr — Vanesa Martin (@vanesamartin_) November 4, 2020

No es de extrañar que Siete Veces Sí haya llegado tan lejos, ya que ha supuesto para todos sus fans y oyentes una auténtica inyección de energía, vitalidad y mucha luz. Tres elementos realmente necesarios en los momentos tan oscuros que todos atravesamos. Se trata de su obra más completa en la que escuchamos, vemos y tocamos la auténtica esencia de Vanesa Martín.

Este séptimo álbum de estudio llega como un motivo para coger aire y tomar todas y cada una de las experiencias de la vida como lecciones para seguir disfrutando de ella. "Siete veces sí, volvería a empezar. Siete veces sí, la música sería destino". Así presentaba nuestra protagonista este nuevo proyecto, que coincide con lo que todas sus canciones quieren transmitirnos.

Un álbum puro que nos muestra a una Vanesa sincera y transparente. Una Vanesa que ha prescindido de colaboraciones para mostrarnos su voz y abrirnos las puertas de su propia alma. Escuchamos desde ritmos funky hasta las más sentidas baladas de pop que consiguen adentrarnos en cada una de sus historias.

"Siempre me veían muy andaluza para sonar en el norte y muy poco para el sur. Algunos de mis compañeros cantautores me veían muy pop y la gente del pop muy cantautora. Al final me acostumbré a estar en terreno de nadie, que resultó que era el mío. Y en esa calle me he revuelto para sacar lo mejor de mí cada día, que en el fondo es lo único que me llevaré al otro mundo: el camino disfrutado", señala la artista.

¡Enhorabuena, Vanesa!