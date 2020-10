Vanesa Martín y su nuevo disco Siete Veces sí, protagonistas de LOS40 Global Show

Vanesa Martín está de estreno. Su nuevo álbum, Siete veces sí, ya está en la calle. Una colección de doce canciones que la artista malagueña ha querido desgranar en LOS40 Global Show con Tony Aguilar. Sigue la entrevista en los40.com y el canal de Youtube de LOS40.

Siete veces sí es el séptimo trabajo de la cantante y compositora malagueña, un álbum prematuro que la artista aceleró y terminó durante el confinamiento y que llega en forma de regalo a todos sus fans en este aciago 2020. Sin duda, una inyección de vitalidad, de luz, de energía, de venirse arriba, de empatizar con historias trascendentales.

Tony Aguilar vuelve a charlar con Vanesa Martín en esta entrevista en la que la artista nos habla del germen de Siete veces sí, un disco feliz que pone de manifiesto que "la música se ha convertido en una aliada fundamental este año", como reconoce la artista en esta entrevista. Pero muchas de las canciones de este disco nacieron durante la gira de su anterior trabajo: Todas las mujeres que habitan en mí (por ejemplo, Y vuelo o Despedida y cierre, canción que abre el álbum y que surgió en Dublín, en pleno tour europeo).

Cuando las emociones estaban más a flor de piel y a mí el cuerpo me pedía rebelarme a eso, cuenta Vanesa Martín. "Y vuelonace de esa necesidad de adrenalina, de contar lo feliz que me encontraba en ese momento y me encuentro".

Para la artista, este disco contiene los mejores elementos de la esencia Vanesa Martín: "profundidad en las canciones más balada, pero mucha energía", cuenta a Tony Aguilar, sobre este álbum en el que sin duda, Vanesa une su suerte al número siete: "Cuando me di cuenta de que era el disco número siete, sabía que quería titularlo por ahí. Soy malísima para poner título a los discos". Al final, su amigo Joaquín Sabina, le regaló el título del disco, como contó en rueda de prensa: "En su canción Siete Crisantemos aparecía la frase Siete veces sí, se la pedí prestada y él que es muy generoso me la dio".

Las joyas de Siete veces sí

Las canciones son las grandes protagonistas de este disco. A nivel compositivo, Vanesa Martín echa el resto en este álbum. "Quienes dependemos de la inspiración, tenemos que vivir, y a veces tienes que pasar por incendios y los incendios se manifiestan de muchas maneras", cuenta la malagueña sobre sus musas.

La huella ha sido uno de los temas que más ha tocado a quienes han escuchado el disco. "La huella para mí es de estas canciones que yo misma la escucho y le voy sacando nuevos significados".

Siete veces sí, un disco para disfrutar en compañía

Sin lugar a dudas, "Siete veces sí es un disco para disfrutar en compañía", nos cuenta Vanesa, que además, incide en que está muy pensado para vivirlo en concierto. "Este disco en directo te prometo que va a ser... ¡voy a perder 5 kilos!", dice entre risas la artista.