Carlos Right, del amor al desamor y tiro por que me toca

La vida de Carlos Right cambió por completo cuando su música llegó a oídos de millones de personas a través de la pantalla. El que fue concursante de OT en 2018 tuvo claro que, tras su paso por el talent show, debía entregar su vida por y para la música, lo que hoy en día le ha permitido compartir con nosotros sus proyectos.

Después de un álbum y varios sencillos, el cantante vuelve a la carga con un tema que ya ha emocionado a más de uno/a. Se trata de Borrándote, la balada oficial del desamor con la que él mismo se siente identificado. "Es una canción que compuse para que se sintiera identificada la gente. Sí que he tenido algún momento de mi vida obviamente en el que me han dejado o que lo he pasado mal por alguien", explica a LOS40.

Pero este tema no llegó solo, sino acompañado de un videoclip en el que le acompaña la actriz Alba Rico. Emoción, realismo y furia son algunos de los elementos que nuestros ojos pueden captar. Y es que es precisamente el realismo el que Carlos vivió en primer persona durante su rodaje. "La primera escena del videoclip cuando nos sientan en la mesa a Alba Rico y a mí… Alba Rico se me pone a llorar directamente, y claro, ella es súper buena actriz y yo me quedé alucinando. No sabía dónde meterme", desvela.

Como mencionamos en líneas anteriores, Borrándote es una balada que se suma a la discografía del cantante. No es el único estilo musical que le hemos escuchado, como es el caso de Prisionero, en el que además escuchamos una letra salvaje y completamente opuesta a la actual. Eso sí, asegura que el pop es el género con el que se siente más cómodo y que el Pop/Rock es una asignatura pendiente.

Casualmente, un género que algunos de sus compañeros de profesión más cercanos se han atrevido a probar, como es el caso de Cepeda en su último disco Con Los Pies En El Suelo. ¿Se atreverían a trabajar juntos y así cumplir su deseo de tocar este género? "Estamos los dos en la misma agencia de management y yo me llevo muy bien con él. Claro, yo encantado", desvela Right.

Uno de los momentos más destacados de la carrera del catalán fue el lanzamiento de Atracción, su primer álbum de estudio. Con él llegaron nuevas canciones y un repertorio que siguió inundando las playlists de sus fans en las plataformas digitales. Pero parece que tendremos que esperar para escuchar su sucesor, ya que Carlos asegura que aún no ha decidido "si sacar un disco o canción a canción". Sea como sea, ya tiene en el tintero algunas canciones compuestas y, entre ellas, no descarta el lanzamiento de alguna colaboración. "Tengo alguna canción que es para colaborar, pero todavía no tengo los nombres", confiesa.

Lo que sí ha desvelado en exclusiva es que su próxima canción llegará muy pronto y, a diferencia de este último single, no será una balada, y tampoco tratará del desamor. ¿Volverá al estilo urbano y salvaje de Prisionero? ¿Se atreverá finalmente con el pop/rock? ¿Se trata de una de estas colaboraciones que baraja?

Carlos prefiere no pensar demasiado en el futuro, y si lo hace, solo puede fijar su objetivo en una sola cosa: que este virus y la pandemia desaparezcan para que la nueva normalidad regrese a nuestras vidas. "Que se acabe ya todo esto. No sé si va a ser antes de que se acabe el 2020, lo dudo. Pero que se acabe ya toda esta pesadilla que estamos pasando con el COVID y que podamos disfrutar de la música y de la vida en general. [...] Nos han quitado los conciertos y yo estoy que me tiro de los pelos. Al menos que podamos seguir sacando música y ayudando a la gente. Para mí escuchar música es vida", concluye el intérprete de Prisionero.

Sea como sea, estamos seguros que el 2021 llegará con muchos conciertos por ofrecer y con mucha música por escuchar. Y parece que la de Carlos Right estará bastante presente, además, sobre los escenarios. Con dos shows ya programados en mayo de 2021, nuestro protagonista nos promete todo lo que ha ido "ofreciendo hasta ahora además de las nuevas canciones que" va a ir sacando. ¡Que el 2021 llegue ya!