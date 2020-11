Stay Homas pone música a la última peli de Paco León y Miren Ibarguren: Mira aquí el vídeo

Ahora es complicado concretar el estreno de una película porque la situación sanitaria que estamos viviendo produce que haya retrasos inesperados. De momento, parece que Mamá o papá, la última película de Dani de la Orden llegará al cine el 4 de diciembre.

Una película basada en la adaptación de una comedia francesa que, en su versión española, tiene a Paco Léon y a Miren Ibarguren como protagonistas. Dan vida a Víctor y Flora, un matrimonio que en el momento en el que toman la decisión de separarse les surge la oportunidad laboral de sus vidas, y empezarán una disparatada competición para no conseguir la custodia de sus tres hijos.

Banda sonora desde Barcelona

En la banda sonora nos encontramos con Stay Homas, el trío de Barcelona con la terraza más famosa del país. Durante el confinamiento decidieron grabar sus canciones en esa terraza del piso que comparten y lograron no sólo llamar la atención de un montón de anónimos sino también de artistas tan dispares como Pablo Alborán, Michael Bublé, Manu Chao o Rubén Blades.

Ahora, aportan a la película Por el camino, un tema de pop dulce y nostálgico que estalla en un góspel con reflejos a bandas clásicas como The Beatles. "¡Hemos saltado a la gran pantalla! Estamos muy contentos de haber compuesto la canción original de la película Mamá o Papá, dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Paco León y Miren Ibarguren. ¿Te vas a perder nuestro cameo?", preguntan sobre el vídeo que acompaña a la canción y que nos permite ver imágenes de la peli.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de STAY HOMAS (@stay.homas) el 5 Nov, 2020 a las 4:00 PST

"Esta canción la hicimos basándonos en la historia que transcurre en un divorcio, donde se relata una relación agridulce con la complejidad y curas que merece. En ella hay partes tanto de disfrute como de sufrimiento o incertidumbre, siempre visto desde nuestro prisma, e intentando darle al tema la epicidad y emoción de una BSO de película", explican.

Vinculación con el cine

No es la primera experiencia cinematográfica del grupo, o por lo menos en el caso de uno de ellos. Klaus Stroink, además de integrante de Stay Homas, es doblador de películas y series desde que tenía 3 años. Podemos escuchar su voz en los protagonistas de producciones como Buscando a Nemo, Ready Player One, El Gran Hotel Budapest o La Vida de Pi.

Aunque sí es verdad que esta es la primera vez que participará en una película con su faceta de músico.

Debut en camino

El grupo publicará su primer álbum, Agua, el 11 de diciembre, aunque antes, el 20 de noviembre se pondrá en marcha la preventa coincidiendo con la publicación de nuevo single, Let it out.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de STAY HOMAS (@stay.homas) el 1 Nov, 2020 a las 10:59 PST

El éxito de su mixtape Desconfination, no ha sido más que el comienzo de un grupo que gana adeptos cada día. El confinamiento fue su trampolín y el empujón para luego conseguir ‘sold out’ en sus conciertos. Ahora quieren agradecer tanta confianza en su proyecto con un disco con el que cerrarán, paradójicamente, un gran año para ellos.