Mercedes Ron: “La gente que en un principio te apoya y te admira, también está deseando verte caer”

Mercedes Ron tiene su pasión dividida entre la música y la literatura, aunque, de momento, los libros van ganando terreno. Comenzó en wattpad donde su saga Culpables se convirtió en todo un éxito. Todavía está en negociaciones para llevarla al cine. Luego llegó Enfrentados, una historia totalmente diferente con el narcotráfico y la trata de blancas como trama principal junto a la historia de amor correspondiente. Ahora, presenta ya su tercera saga: Dímelo.

Acaba de lanzar la primera entrega, Dímelo bajito, una historia que nos lleva a un pequeño pueblo donde un drama familiar separa a dos hermanos de su mejor amiga, la vecina de enfrente. Años después vuelven a reencontrarse y esa amistad empieza a tornarse en algo más. El problema será saber de cuál de los dos está realmente enamorada.

No tiene problema en hablar de este amor de instituto, de chicos malos, de infidelidades, de ser la chica popular o, por supuesto, de música. Porque esta nueva novela llega acompañada de una canción original.

Después de Enfrentados, con narcotráfico y trata de blancas, aquí estamos de nuevo hablando de tu nueva trilogía, que no tiene nada que ver… ¿ha sido buscado este contraste?

Sí, la verdad que sí. Tenía ganas de volver un poquito a los inicios de Culpables que fue una trilogía que tuvo una acogida super buena y tenía un poco el mono ese de volver para atrás y creo que está yendo muy bien.

Encontraste la inspiración en Bali… como para no hacerlo, ¿no?

Fue de locos. Me cogió la cuarentena ahí. Fueron casi cuatro meses. Tenía la mitad del libro escrito y venía de un bloqueo, pero lo terminé allí y parte del segundo.

¿Y cómo fue estar tan lejos durante la cuarentena?

Iba un mes con mi hermana y me fui dos días antes de cuando empezó aquí la cuarentena, antes del estado de alarma. Me fui de locura total, pero la verdad es que tuve mucha suerte porque me fui a una isla pequeñita de Bali, no a Bali en sí y era una isla muy pequeña, se cerró y nadie podía entrar y tuve vida normal los cuatro meses. Tenía que ir con mascarilla y tal pero no estuve encerrada ni nada.

¿Cómo fue la experiencia?

Chulísima. Probé todas las cosas que nunca pensé que iba a hacer. Aprendí a andar en moto, hice yoga, hice surf, hice de todo, hice submarinismo… todo lo que podía explotar de la isla, dije, voy a hacerlo porque no se va a volver a repetir. Me vine con una historia que tengo en el tintero para más adelante. Quiero que pase en Bali, me gustaría que fueran dos libros.

Una novela romántica de chicos de instituto… Muchos dirán, una más… ¿qué crees que tiene de diferente la tuya?

Antes he estado hablando justamente de eso con mi novio. No creo que sea tanto la trama en sí sino la manera de contarla que a lo mejor es lo que me diferencia de otras historias. Es un trío amoroso entre dos hermanos que se enamoran de la misma chica y toco muchos temas. Yo siempre intento profundizar un poco más en otras cosas como el bullying, el divorcio de tus padres… aparentemente es una historia de instituto, pero no solo eso.

La tuya tiene una clara proyección internacional, parece más un instituto americano que español, ¿fruto de tus influencias?

Todas las novelas que yo leía de jovencita, todas, venían de Estados Unidos porque antes, casi todas las novelas venían de allí. Ahora sí es verdad que se potencia mucho más a los autores nacionales. Me marcó mucho y casi siempre intento alejarme de mi realidad. A la hora de escribir o de leer te alejas de tu día a día. Alejarme a un pueblito de Estados Unidos, o Nueva York en Enfrentados, o Bali en mi próxima novela, es más divertido que escribir una historia en Sevilla.

Equipo de baloncesto y rivalidad de animadoras… ¿cuántas veces has visto High School Musical?

Muchas, era muy fan. Eso es muy de base. El tema de las animadoras era porque el tema lo requería, pero vamos a ver como Kamila empieza siendo la reina del instituto y todo se va desmoronando por cosas que le van pasando y, como también, se puede ver que la gente que en un principio te apoya y te admira, también está deseando verte caer y es algo que he dejado claro en la novela. Vamos a ver cómo se hace más fuerte enfrentándose a esos problemas.

Aquí planteas una relación a tres bandas. Una chica y dos hermanos, ¿es fácil confundir el amor con la amistad?

Yo creo que sí, sobre todo cuando es una amistad tan profunda como la que ella tiene con los hermanos que se conocen desde pequeños y, quieras que no, son dos chicos guapos y atractivos. A veces puede pasar eso. Puede ser más confusión que sea más amistad que amor, pero también puede ser que una amistad sea el inicio de una bonita historia de amor, creo que se ha visto muchas veces, a todos nos ha pasado alguna vez.

Chico bueno y dulce y chico malo y antipático… ¿crees que hay un prototipo que destaque más entre el sector femenino?

Creo que el chico malo destaca siempre más, no sé por qué, no sé qué es lo que pasa. Puede ser esa cosa de lo difícil que es conseguirlo que engancha más al lector, sobre todo a las chicas, nos gusta que nos lo pongan difícil. Por todas las novelas que he leído y lo que destacan en las librerías es ese tipo de amor. Que tampoco tiene que ser el chico malo, en este caso no es el chico malo sino más serio, más seco.

Hay una infidelidad de la que la prota es testigo y surge la reflexión sobre si es mejor callarse o contarlo. ¿Tú ya lo tienes claro?

Cuando están tus padres de por medio y quieren mucho tanto a tu padre como a tu madre es muy difícil dar un paso adelante y contar algo que sabes que va a destrozar a una persona que quieres mucho. He llegado a pensar que a veces es mejor vivir en una mentira porque sé de personas a las que se les ha arruinado la vida por enterarse de una infidelidad. En el caso de esta novela terminan pasando cosas que terminan en tragedia, entonces, puedes llegar a decir que era mejor callarse.

Aquí tenemos una madre que no es la que ninguno querríamos, ¿qué dice tu madre cuando ve cómo retratas la maternidad?

En casi todas las novelas que he escrito hasta ahora es más el papel del padre el que es más malo. En este caso he querido darle un poquito la vuelta. No es que sea mala, es una personalidad que choca bastante con la protagonista y con el lector también va a chocar. Le he querido dar un poco de rasgo humano y lo veremos en los siguientes libros porque se va a tener que enfrentar a un divorcio, a que va a tener que empezar a llevar ella la casa y ya veremos cómo se desarrolla, tampoco quiero demonizarla mucho.

En la adolescencia a casi todos les gustaría ser la chica popular. Tu protagonista lo es, pero no parece que sea la panacea, ¿te ha tocado sufrir lo de ser la popular y de ahí tu visión?

No, no, yo no era nada popular en el instituto. Yo era la que estaba todo el día escribiendo, leyendo, la que no salía de fiesta. Era muy rara en ese aspecto. Todas mis amigas eran más de ese estilo. Pero sí que sentí siendo más pequeña esa admiración por las chicas populares y esas ganas de ser como ellas y de destacar, pero al final es mucha presión y es mejor ser uno mismo y tener tus amistades.

Jóvenes y borracheras… parecen un tándem inseparable.

Creo que es algo que se ve mucho en la adolescencia y que no se puede evitar. Siempre va a gustarnos lo prohibido y a los adolescentes más y es algo que vas a ver en cualquier novela adolescente.

¿A cuál de los personajes le has cogido más cariño?

Kami, que es mi protagonista femenina. Yo siempre a mis protagonistas femeninas las tengo un cariño especial, pero creo que también Taylor es el hermano que… Thiago va a tener esa cosa de que como es el chico malo y serio, creo que todo el mundo se va decantar más por él… pero Taylor es un buenazo, el típico chico gracioso, que siempre está haciendo el tonto en clase, y como que le tengo un cariño especial, la verdad.

Tienes uno muy misterioso, Julián, ¿nos va a acabar gustando o no?

Uffff, Julián va a dar mucho que hablar, sobre todo en el tercer libro, en el segundo también. Pero en el tercero va a dar un giro que va a dejar a la gente bastante flipada.

Le has puesto banda sonora a la saga, ¿cómo ha sido?

Fue un proyecto que me propusieron desde la editorial y el grupo Siete de picas y a mí me encanta porque me encanta la música y la verdad es que la canción me gusta muchísimo, creo que tiene un buen rollo increíble y los chicos son geniales. Les he podido conocer en Madrid, la última vez que estuve y tenemos pensado sacar una versión acústica conmigo y tengo muchas ganas.

Eso te iba a preguntar, porque tú que tienes esa doble vertiente musical, ¿cómo no te ha dado por cantar tu propia canción?

Canta es algo que me apasiona y me ha apasionado siempre y el otro día estuvimos ahí grabando algunas cosillas con la guitarra y fue increíble, es algo que disfruto muchísimo. Nunca se me ha presentado la oportunidad tampoco porque no me rodeo de gente que se mueva en ese ámbito y me he sentido muy sola. Ahora que he podido conocerlos y sentarme con ellos me han pedido que les explique y que les cuente y me han dicho que cuando quiera sacar cualquier cosa puedo unirme con ellos.

¿Qué sentiste cuando viste el videoclip? Al final es poner cara a los personajes.

Me encantó. Sí, a ver, tampoco son como exactamente me los imagino y les va a pasar a muchas lectoras, pero no pasa nada, es un añadido que le ponemos a la novela. También pasó con el booktrailer de Enfrentados. No tenían nada que ver los personajes que salían en el booktrailer con los del libro. Es como la cara que sale en la portada, que luego cada uno, cuando lee, se imagina a quien quiere.

¿Y tú a quién te imaginas?

No me imagino a ningún actor en concreto en este caso. Son los que yo tengo en mi mente y ya está. Me han pedido mucho que suba fotos para ver a quiénes se parecen y ayer estuve buscando en Pinterest. He conseguido alguno, pero no son exactamente como yo los imagino y no se asemejan tanto a la descripción del libro.

Volviendo a la música, la última vez que hablamos me dijiste que no descartabas presentarte a La voz, ¿lo has hecho?

Me gustaría mucho pero sí es verdad que lo he dejado bastante aparcado, pero por todo lo que ha pasado, que he estado cuatro meses fuera. Yo daba clases de canto y es algo que me gustaría retomar. Ahora, sí es verdad que, como están las cosas, está todo más difícil pero seguramente me terminaré presentando. Ya me presenté a Operación Triunfo y es algo que disfruté muchísimo, el proceso de casting y esa adrenalina la quiero volver a sentir.

Me choca que, siendo la música tan importante para ti, tenga tan poca presencia en tus novelas. En esta hay un par de menciones a The Beatles o Marvin Gaye, pero poco más.

Hay muchos escritores que se ponen música a la hora de escribir, yo no soy así. También es verdad que me he alejado bastante de la música estos últimos años, no sé por qué. También es verdad que escribir ahora con la editorial, las fechas de entrega son bastante rápidas, no tengo tanto tiempo como para profundizar como me gustaría a mí en lo que es inspiración. Mi próxima novela me la voy a tomar con más calma y me gustaría mucho meter más música y otros referentes que no sea solamente la escritura en sí. Es cuestión de tiempo. Ahora estoy escribiendo la tercera novela y la tengo que entregar dentro de nada y hay que centrarse en lo que hay que centrarse porque si no, no llego.

Has puesto banda sonora con la canción de Siete de picas, pero si tuvieras que escoger otra canción para la saga, ¿cuál sería?

Una que he estado escuchando mucho en la cuarentena… esta chica jovencita que ha salido hace poco que canta muy raro, muy dulce pero muy raro… ay, soy un desastre para los nombres… Billie Eilish. Hace pop, pero le ha dado un rollo super diferente que me encanta. También escucho mucho a Birdy cuando tengo que ponerme con alguna parte triste. Ella con el piano me gusta mucho. Son los únicos momentos, cuando tengo que escribir algo triste o duro, me la suele poner de fondo.

¿Culpables será película finalmente o ese proyecto es de esos que se ha quedado estancado?

No puedo decir nada, se sigue hablando.

Para acabar, en cuanto a esta nueva saga, ¿tendremos 'happy ending'?

No te lo puedo decir porque no lo tengo claro todavía. Tengo que ver por dónde me llevan los personajes. Tengo varios ahí dando vueltas, pero no lo tengo claro.