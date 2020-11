Leonor Watling y los parecidos entre ‘Nasdrovia’ y ‘Fleabag’: “Es más ‘House of Cards’ y Woody Allen”

La carrera de Leonor Watling siempre ha discurrido por dos caminos paralelos: el cine y la televisión. Mientras compartía pantalla con Cayetana Guillén Cuervo en la serie Raquel busca su sitio o con Imanol Arias y Emma Suárez en Querido maestro, hacía sus pinitos en películas de Bigas Luna (Son de mar), Pedro Almodóvar (Hable con ella) e Isabel Coixet (Mi vida sin mí).

Poco a poco se convirtió en uno de los rostros imprescindibles de nuestro cine y a día de hoy es rara la persona que no la asocie con alguno de sus (innumerables) trabajos: La vida secreta de las palabras, Paris, je'taime, Salvador, Lope, Una pistola en cada mano o La mala educación.

Recientemente la hemos visto reexplorar el mundo de las series de televisión, un universo en el que parece sentirse cómoda. En 2016 coprotagonizó Pulsaciones, en 2018 se sumó al reparto de Vivir sin permiso, tiene pendiente por estrenar La templanza y actualmente lanza Nasdrovia, una divertida comedia negra de seis episodios producida por Movistar+.

La serie está marcada por un fuerte humor y cuenta la historia de una pareja de abogados separados, Julián (Hugo Silva) y Edurne (Leonor Watling), que trata de cambiar de aires y sacar adelante un restaurante ruso. Pero claro, la mafia se hace eco de que tienen a uno de los mejores cocineros de comida eslava del mundo y decide convertir el centro, llamado Nasdrovia, en su base de operaciones criminales y reuniones mafiosas.

Leonor Watling: ingenuidad vs. soberbia

Una situación que pone a estos dos personajes contra las cuerdas y les hace replantearse sus límites éticos y morales. ¿Es una cuestión de ingenuidad o arrogancia? "No creo que sean ingenuos, sino soberbios", explica Leonor Watling a LOS40. "Han sido siempre espectadores de cosas que no estaban bien y a ellos, que son tan guays, cools y listos, no se les pasa por la cabeza que les pueda pasar nada".

La relación de estos dos personajes es ya de por sí extraña: exmarido y exmujer pero con un fuerte vínculo de amistad. "Ellos son exmarido y exmujer, pero sobre todo son compañeros de trabajo y mejores amigos. Deciden cambiar de vida porque lo que están haciendo no les disgusta pero no es exactamente lo que querrían estar haciendo, que es defender a políticos corruptos. Más por miedo que por razones morales abren un restaurante de comida rusa", añade.

Quizás el elemento que más destaque de Nasdrovia sea una técnica cada vez más de moda en las series de televisión: la ruptura de la cuarta pared, cuando un personaje se dirige al público mirando a cámara. Una herramienta narrativa que ya hemos visto en series como Fleabag, la brillante comedia negra de Phoebe Waller-Bridge para Amazon Prime Video.

"Más que Fleabag te diría House of Cards o Woody Allen. Aunque creo que la historia es tan potente y los personajes están tan bien construidos que [la ruptura de la cuarta pared] enseguida se vuelve muy orgánica y natural", reflexiona Watling. "En vez meter una voz en off o mostrar una secuencia aparte con otros personajes, se dirige directamente al propio público".

Un reparto internacional

Otra pieza fundamental de Nasdrovia es su reparto, que incluye a algunos rostros internacionales como Anton Yakovlev (Venganza 3) o Mark Ivanir (El nuevo papa; Homeland), quienes interpretan a esos promesas del este con malas pulgas. "Gran parte del resultado viene de Marc Vigil y Luisa Narciso, que no se contentaron con actorres que hisierran de rusos", explica Watling entre risas.

"Anton Yakolev, el protagonista, el que hace de Boris, es ruso pero vive en Francia y solo habla ruso y francés. Se aprendió el texto fonéticamente. Él había sido bailarín en Bolshoi. Es un personaje increíble. Yan Tual es francés. Kevin Brand es alemán. Michael [John Treanor] te lo quieres llevar a vivir a tu casa porque es ruso criado en Fuengirola pero ahora vive en Liverpool. La riqueza de la serie es que son personas ya en el guion, cada uno con sus problemas personales, pero el hecho de que sean actores súper buenos lo hace aún mejor".

Nasdrovia se estrena en Movistar+ el 6 de noviembre de 2020.