C. Tangana, Maluma, Pablo Alborán y Álvaro Gango inauguran noviembre con sus nuevas canciones

Parece que fue ayer cuando todos empezábamos ilusionados el 2020, ¿verdad? Pues noviembre ya está aquí, y el inicio del 2021 está cada vez más cerca. Para celebrar que este año está llegando a su fin, ¿qué mejor aliado que los nuevos temas de nuestros artistas favoritos?

Dua Lipa, Bad Bunny y Lola Índigo son algunos de los que se encargaron de despedirse de octubre con sus canciones más frescas. Pero ahora les toca a C. Tangana, Maluma, Pablo Alborán y Álvaro Gango, entre otros. ¿Cuál de todas es tu canción favorita?

Viernes 6 de noviembre

C. Tangana, Niño de Elche, La Húngara - Tú Me Dejaste De Querer. El cantante se ha puesto flamenco con dos referentes de este género en un tema que nos ha dejado con el corazón roto en un amano. Apuesta por un estribillo pegadizo flamenco que se une a una base electrónica que imita el cajón que se usa en los tablaos. Con una melodía única que se te mete en la cabeza, la voz de Pucho no necesita destacar, ya que los estribillos se los da a sus dos acompañantes.

Maluma, The Weeknd - Hawái. Manteniendo la esencia de la canción original, ambos artistas se unen en una nueva versión que destaca por el atrevimiento de The Weeknd. Canta el estribillo en español aunque también nos deleita con algunas estrofas en inglés.

Pablo Alborán - Corazón Descalzo. Aunque haya retrasado el lanzamiento de su disco al 11 de diciembre, el malagueño sigue calentando motores para su llegada. Esta vez lanza un nuevo adelanto de lo más emotivo. Es la primera que escribió para el disco y "es una canción de amor que puede servir de abrazo en estos momentos que no nos podemos dar tantos abrazos", explicó.

Álvaro Gango - Suerte. Después de su paso por Auryn y de cuatro años de parón, el cantante vuelve con una canción en solitario que es toda una declaración de intenciones. Suerte se caracteriza por su intimismo, crudeza y sutileza. De hecho, Gango solo ha necesitado su voz y una guitarra para emocionar a sus seguidores.

Khea, Natti Natasha, Prince Royce - Ayer Me Llamó Mi Ex (Remix). El argentino lanza una nueva versión de su hit más reciente con un toque muy especial. Aunque mantiene la esencia de la canción, las voces de sus acompañantes la convierten en especial. Hasta el propio Khea se anima a añadir una nueva estrofa en sus inicios que rompe con el estilo de su versión original.

24KGoldn, Justin Bieber, J Balvin, iann dior - Mood (Remix). En esta ocasión, el único cambio que escuchamos es el que nos aportan las voces de los nuevos acompañantes de este hit. Mantiene su ritmo positivo, así como también la letra, lo que inmediatamente lo convirtió en un hit en TikTok. Y bien sabemos que si triunfa en esta plataforma, su éxito en las listas de éxitos está asegurado.

Nil Moliner - Calma. Después de revolucionar las redes sociales con unas fotos privadas, el catalán publica una canción que nos anima a disfrutar de la vida en estos tiempos tan oscuros. Nil nos regala unos ritmos pop positivos que, acompañados de su letra, convierte su tema en todo un himno de la felicidad.

Little Mix - Confetti. Ya está aquí el nuevo disco de la girlband británica. Jesy, Jade, Leigh-Anne y Perrie nos traen un repertorio de lo más variopinto. Entre estas nuevas canciones nos encontramos con la que obtiene el mismo título que su álbum: Confetti. Con unos fusión de pop y hip/hop, las chicas sacan su lado más sexy que habla de superar a esa persona que tanto daño te hizo.

Otros de los artistas que se han propuesto llenar el fin de semana con sus ritmos son Karetta el Gucci, Omar Montes, Rvfv y Chimbala con el remix de Fake Capo, Kylie Minogue con Magic y FEMM y Duke of Harajuku con Level Up.