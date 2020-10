Dua Lipa, Bad Bunny, Danna Paola, Becky G y Lola Índigo se despiden de octubre con sus nuevas canciones

¡El tiempo vuela! Parece que fue ayer cuando nos despedíamos del verano hasta el 2021, pero pronto tendremos que dar la bienvenida al último tirón del año: la Navidad. Sea como sea, y sin importar la época, la música siempre estará ahí para nosotros.

Karol G, Rauw Alejandro, Alizzz, Amaia y Ariana Grande fueron algunos de los que calentaban motores el pasado 23 de octubre para despedirse del mes con sus nuevas canciones. Pues bien, ahora llega el turno de otra ola de artistas dispuestos a seguir convirtiéndose en la banda sonora de tu día a día. ¡Una buena dosis de canciones para todos los gustos!

Viernes 30 de octubre

Dua Lipa, Angèle - Fever. Se acabó la espera. Ya está aquí la nueva colaboración de la británica. Esta vez se une al talento de la de Bruselas. Con unos ritmos disco-pop nos presentan el tema que formará parte de la futura edición deluxe de Future Nostalgia.

Danna Paola, Aitana, Luísa Sonza - Friend De Semana. Este trío de artistas llega con una canción llena de ritmos, deportes, poca ropa, twerking y coreografías muy sensuales. Estas tres voces femeninas y feministas reclaman protagonismo en las listas de la música latina,a briéndose paso entre las colaboraciones masculinas. "Ha sido genial colaborar entre nosotras. [...] La misma industria nos pone a competir y creo que tenemos que acabra con eso. Tenemos que hacer ver que no hay género, que no hay competencia entre nosotras y quitar ese prejuciio de que somos unas envidiosas", explica Danna Paola.

Tini, Alejandro Sanz - Un Beso En Madrid. Estrenar canción con tu ídolo no es algo que se consiga todos los días, ¿verdad? Y si no que se lo digan a Tini, que anunció emocionada que Alejandro Sanz había aceptado su propuesta de colaboración. Ahora llegan con Un Beso en Madrid, una oda al amor aunque no siempre salga como nosotros esperamos. Esta balada de tres minutos de duración destaca la ciudad de Madrid, y fue compuesta por los mismísimos Tini y Alejandro, con la ayuda de otros productores de renombre como Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Alfonso Pérez y Chris Hierro.

Bad Bunny, Jhay Cortez - Dakiti. Los seguidores de ambos artistas pueden disfrutar ya de esta tan esperada colaboración que llega, como era de esperar, con unos ritmos urbanos. Aunque destacan también los sonidos pop. Dakiti llega con una letra explícita que habla del deseo sexual que sientes por una persona.

Becky G, Ozuna - No Drama. Si buscabas una canción para reproducir en bucle durante el fin de semana, lo que traen Becky G y Ozuna es tu opción perfecta. Con unos sonidos urbanos, ambos dan vida a su primera colaboración que consigue atraparte con su estribillo pegadizo. No drama, no drama, no drama...

Lola Índigo, Beret - cómo te va? La granadina se aleja de los ritmos urbanos para lanzar su colaboración con el sevillano. Una canción de ritmos pop midtempo que habla del desamor. Su videoclip cuenta con la participación de Miguel Herrán, con quien Lola Índigo protagoniza una historia de idas y venidas amorosas.

Ariana Grande - 34+35. Ya está aquí Positions, el nuevo álbum de Ariana Grande. Con él llega un repertorio musical de lo más variopinto. Una de las canciones que forman parte de su lista es 34+35, con unos ritmos pop y toques del R&B. Su título hace referencia a la suma que da como resultado el número 69, que coincide con el contenido sexual de su letra

Bizarrap, Trueno, Acru - Jugador del Año. El productor argentino se alía con estos dos referentes urbanos para lanzar la canción oficial de la Liga Profesional de Fútbol Argentino en 2020. En su letra exprsean el amor que sienten por el freestyle y por este deporte, haciendo referencia a las costumbres, ídolos y tradiciones relacionadas con el juego.

Sam Smith - Kids Again. Otro que ha estrenado álbum es Sam Smith. Love Goes llega para convertirse en nuestra banda sonora diaria. Una de las canciones que consiguen hipnotizarte desde el primer segundo es Kids Again, que aporta también un toque nostálgico al volver a su pasado. Una balada que consigue llegarnos, no solo a los oídos, sino también al corazón.

Liam Payne, Dixie D'Amelio - Naughty List. La Navidad está a la vuelta de la esquina, y Liam Payne ha querido ya prepararse para una de las fiestas más esperadas del año. Lanza con la famosa tiktoker este villancico subido de tono que habla de cómo Santa Claus ha visto todo lo que ambos han hecho y, por tanto, ha decidido ponerlos en "la lista negra".

Jonas Brothers - I Need You Christmas. Otros que se han animado a lanzar su propio villancico son Jonas Brothers. Con el sonido del piano y las cuerdas de la guitarra, los hermanos funden sus voces en una tierna balada. Una balada que, para ellos, supone una dosis de nostalgia, pues les recuerda a sus "peleas de bolas en la nieve y salir a buscar el mejor sitio para andar en trineo".

Los Números 1 de LOS40 de 2020. Ya está aquí el recopilatorio de LOS40 con los mayores éxitos nacionales e internacionales. En él podrás escuchar los hits de Dua Lipa, The Weeknd, Pablo Alborán, Harry Styles y Maluma, entre otros. ¡El regalo perfecto para estas próximas fiestas!

Otros de los artistas que se han dispuesto a despedir el mes con sus temas más terroríficos son Antonio Orozco con Aviónica, Carlos Right con Borrándote, Nena Daconte con Hojas Secas, Sara Socas con Pieles, Chema Rivas y Lérica con Aunque Me Duelas, Lennis Rodríguez con Diferente y Recycled J y Delaossa con Raíces.