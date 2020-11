Call of Duty Black Ops Cold War presenta su experiencia digital inmersiva

Para celebrar el lanzamiento de Call of Duty Black Ops Cold War, Activision ha puesto en marcha una activación digital muy especial que, en torno al concepto de Checkpoint y con un ambiente y estética al más puro estilo de la Guerra Fría, llevará a los usuarios a vivir una auténtica experiencia Black Ops.

Rescatando el concepto de punto de control, muy típico en los años del conflicto geopolítico que supuso la Guerra Fría, este Checkpoint interactivo invitará a los usuarios a recorrer sus diferentes zonas, que les permitirán conocer más sobre Call of Duty: Black Ops Cold War, qué contenido exclusivo se podrá disfrutar en las plataformas PlayStation, interactuar con objetos típicos de la época como el enigmático teléfono rojo, así como descubrir los grafitis que reconocidos artistas como Coco Dávez, Ricardo Cavolo, Beatriz Naranjalidad y Salva Espín, han creado reinterpretando la historia del juego de forma original y personalizada.

Además, durante su recorrido el usuario tendrá la oportunidad de involucrarse directamente en esta experiencia digital inmersiva, superando el Interrogatorio. Una serie de preguntas que pondrán a prueba sus conocimientos sobre la franquicia, las novedades de su decimoséptimo título, así como del momento histórico en el que éste se desarrolla. Una voz misteriosa les hará una serie de preguntas y sólo los más fans más ávidos serán los elegidos para participar en La Gran Batalla.

Entre todos los usuarios residentes en España mayores de 18 años que cuenten con una consola PlayStation 4 y que acierten al menos 10 de las 16 preguntas del Interrogatorio entre las 12 horas de hoy y hasta el 9 de noviembre a las 23:59 horas (horario de la Península), se seleccionarán 4 personas para integrar los dos equipos que tendrán el privilegio de participar en la primera competición nacional de Call of Duty: Black Ops Cold War, el día 12 de noviembre a las 19hrs.

Los equipos ya cuentan con parte de sus integrantes, ¡sólo faltas tu para que La Gran Batalla de comienzo! Uno de los equipos estará capitaneado por TheGrefg, y contará en sus filas con Soki, Sinapsis y el futbolista Dani Carvajal. El segundo equipo contará con el liderazgo de sTaXx y, como compañeros de batalla, tendrá a Flexz, LMDShow y al futbolista Marcos Llorente. La Gran Batalla se podrá seguir el día 12 de noviembre a partir de las 19hrs, desde los canales de Twitch de los integrantes de los dos equipos.

Pero esto no es todo, el Checkpoint estará activo durante todo el mes de noviembre y, entre todos aquellos usuarios que participen en el Interrogatorio, se sortearán premios todas las semanas, incluyendo: códigos de descarga de la edición definitiva de Call of Duty: Black Ops Cold War para PlayStation 5, una consola PlayStation 5, suscripciones a PlayStation Plus, headsets ASTRO A10 Call of Duty, camisetas y mochilas de Call of Duty: Black Ops Cold War, latas edición coleccionista, sudaderas Call of Duty, combos Call of Duty y muchos más regalos.

Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible a nivel mundial a partir del 13 de noviembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC vía Battle.net. El juego publicado por Activision ha sido desarrollado por los galardonados estudios Treyarch y Raven Software. Black Ops Cold War para PC ofrece una experiencia totalmente optimizada, desarrollada por Beenox, exclusivamente para Battle.net, el servicio de juegos online de Blizzard Entertainment. El título cuenta con apoyo adicional en el desarrollo por parte de High Moon Studios, Activision Shanghai y Sledgehammer Games.