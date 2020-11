Lola Índigo: “No pensé en Miguel Herrán por su número de seguidores”

Lola Índigo está de vuelta con cómo te va?, una canción "100% autobiográfica" que se aleja de ese estilo más bailongo de Santería para apostar por algo más melódico. Esta vez tampoco está sola. La acompañan dos buenos amigos: Beret y el actor Miguel Herrán. De esta potente colaboración ha hablado nuestro locutor Karin Herrero con la estrella del pop urbano.

"Beret y yo tenemos más en común de lo que la gente se cree"

A muchos les extrañó que Lola Índigo sacara una colaboración con Beret. A priori, son dos artistas completamente distintos, pero con cómo te va? han demostrado que son muy compatibles. "Tenemos más en común de lo que la gente se cree. Él viene del reggae, que es un estilo en el que yo me he revolcado cuando era adolescente. De hecho es la época de Beret que más me gusta", explica la artista. "El año pasado empezamos a coincidir en festivales y había mucho cachondeo. Cuando escribí esta canción, se la mandé sin ninguna pretensión y al día siguiente me mandó su parte".

"No pensé en los seguidores de Miguel Herrán"

En el videoclip de cómo te va?, Lola Índigo se codea con Miguel Herrán para protagonizar una historia de desamor digna de cualquier película de Hollywood. Eran amigos de antes y un buen día se le ocurrió proponerle aparecer en el vídeo. Y aclara que no fue para aprovechar su tirón mediático por La Casa de Papel. "En ese momento no pensé en el número de seguidores [tiene casi 14 millones solo en Instagram]. Solo pensé en lo increíblemente bueno y talentoso que es”, asegura.

Videoclip oficial de 'cómo te va?'

El tweet de las 2 de la mañana

Karin tampoco ha dudado en preguntarle a Lola Índigo por aquel famoso tweet que publicó a las 2 de la mañana y que decía lo siguiente: "ya no t voy a echar más de menos xq eres gilipollas". ¿Su explicación? "¿No te pasa a esas horas que te pones a filosofar? Iba a escribir un tweet un poco más profundo y me salió lo de gilipollas. ¿Por qué te sigo echando de menos si eres tonto del culo? Ojo que, no es el mismo gilipollas que el de cómo te va?. Es que hay muchos”.

Beret también se ha unido a la conversación, anunciado que sacará dos canciones en diciembre, una de trap y otra de reggaetón, y que en algún momento de 2021 publicará su próximo álbum. También ha habido tiempo para jugar con Lola Índigo. En este caso, el locutor más gamberro de LOS40 ha querido saber si hubo beso o no con Miguel Herrán durante la grabación del videoclip de cómo te va?. ¿Quieres saber la respuesta de Mujer Bruja?

¡Dale al play!