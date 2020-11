Alejandro Sanz diseña la mascarilla que muchos querrán llevar puesta

A Alejandro Sanz no solo le gusta la música, le gusta la creación artística en general. Y no va por segundas ahora que su chica, Rachel Valdés, es una artista plástica. No, su querencia por la creación es real. De ahí que, además de verle componer magníficas canciones, le hemos visto diseñar.

Hace un par de años creó Alejandro Sanz Music Designer, su propia marca de diseño en colaboración con Starlite Shop. Empezó con gafas de sol, relojes y fundas de móvil. Una marca que sigue creciendo y aportando nuevos diseños.

Su emporio en la industria de la moda sigue creciendo y ahora también cuenta con uno de esos complementos que se han convertido en imprescindibles en nuestras vidas: las mascarillas. Sí, el cantante se ha adaptado a los nuevos tiempos y ha diseñado su propia mascarilla.

Desde luego, es de esas con las que no vas a pasar desapercibido, más que nada por el color. “Todo al rojo 🔴 #MascarillASanz #ASMusicDesigner @starlite_universe @onstage_merchan”, escribía junto a un gif en el que podemos verle con ella puesta mientras nos guiña los ojos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 8 Nov, 2020 a las 11:00 PST

Ya tiene adeptos

Aunque nos habíamos acostumbrado a verle con mascarillas negras, está claro que ha aposado por el rojo pasión, como todo lo que impregna todo lo que él hace. No han faltado los primeros en apuntarse a esta moda. Su amiga Laura Pausini ya lo decía: “Ah qué bueno! Estaría súper en mi cara 😂😂😂 (se nota que la quiero?)”.

Una mascarilla que debe despertar el instinto más animal de algunas como Najwa Nimri que ha compartido unas cuantas mariposas tras conocer la noticia o Maribel Verdú que elegía un par de caras de gato.

Los hay que querían saber más sobre la inspiración de esta nueva creación. “Dinos en quien te inspiraste para ese modelo de máscara ... queremos saber ...”, instaba Ricardo Montaner. “😂😂😂 en Ignacio”, respondía Alejandro.

Desde luego, el rojo es un color que últimamente está muy presente en su vida, no hay más que verle en la tele junto a Tini en el talent show en el que han formado equipo. ¿Habrá regalado una mascarilla a cada uno de los chicos de su Equipo Sanz?