C Tangana repitió en La Resistencia su ‘huída’ de OT

C Tangana revivió en La Resistencia uno de los momentos más sonados y polémicos de la televisión de 2018... pero en 2020. "¿No se habrá ido?" preguntaba David Broncano con el rictus algo serio. "Yo le he visto con cara de si está el taxi en la puerta" le contestaba Ricardo Castella. "A ver si me ha hecho a mí lo mismo que le hizo a Roberto Leal el hijo de p***".

De esta manera recordaba el presentador del late night que se emite en #0 lo sucedido con el artista madrileño tras una actuación en una de las galas del talent-show que se emitió en La 1 aquel año. En aquel programa fue muy sonada la reacción de Roberto Leal tras la salida del escenario del solista. "Se nos va emocionado C. Tangana igual que estamos nosotros emocionados de que haya venido a Operación Triunfo. Hasta luego MariCarmen, venga (...). Un veneno es lo que a mí me ha entrado ahora".

Cuando terminaba la entrevista del compositor madrileño en La Resistencia para presentar su último single, Grison y Broncano querían hacer un reto musical y C. Tangana repitió 'huída': "Es para que viese la gente que yo aquello no lo hice a mala fe. Que a ti no te lo haría a mala fe, estamos de buen rollo y lo he hecho igual. Es mi forma de irme de los sitios. Yo lo avisé, el programa lo sabía. Yo dije que iba a tocar música y no quería interacción. Me dijeron que no me preocupara... Yo te aviso me dijeron. Sigue, sigue que yo te aviso".

Broncano recordó aquel momento riéndose de lo que pasó asegurando que Roberto Leal le cae bien pero que aquel día Pucho se quedó agusto. "Yo no hablé con él. Seguramente a Roberto le dirían lo que tenía que hacer. Yo creo que a nivel personal él está tranquilo y le sudan los huev**" recordaba entre risas El Madrileño.

Tú me dejaste de querer...

"Ahora ya estoy tranquilo después de lanzar la canción que yo decía que era la más importante de mi carrera. A las 12 la sacaba y a las 3 metían a mi madre en quirófano. Yo tenía que estar en plan petándolo pero estaba pensando en mi madre. Con esto del covid lo único que teníamos era audios de mi madre. Y ahora ya ha salido que vengo justo de casa" confesaba C. Tangana sobre un lanzamiento totalmente diferente de Tú me dejaste de querer.

Entre lo que se ha visto y lo que ha confesado de su vida personal, Antón Álvarez confesaba que ha batido el récord de reproducciones en streaming en España durante un fin de semana.

Cómodo y en su salsa, C. Tangana no tuvo reparos en contestar a un test sobre su relación con su ex reconociendo que fue ella la que terminó la relación y con sus respuestas dejó claro que ha pasado página.

Los mensajes para nuevas colaboraciones, la sudadera perdida de Yelo y su anécdota con Ibai Llanos fueron algunos de los otros momentazos de la noche.