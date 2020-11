Miguel Ríos, en La Resistencia: “Si le llego a decir eso a mi madre, me da dos host***”

Miguel Ríos se convirtió hoy en el invitado sorpresa de La Resistencia de la mano de Quequé. El rapero Dollar Selmouni había sido la estrella en el plató poco antes pero todo cambió de sino cuando sonaron las notas de Bienvenidos, el legendario himno del rock español que muy pronto cumplirá 40 años.

Pero el solista granadino no protagonizó el programa por su emblemática canción. Ni siquiera por su nuevo tema. Fue a promocionar La estirpe de Caín, segundo single de su próximo álbum de estudio. Se acordó de esa estirpe cuando habló del dolor de orejas provocado por las mascarillas: "Hace viento, hace viento, las orejas de Ríos en movimiento".

Pero el gran momento de la noche iba a llegar cuando recordó el programa anterior: "El programa de anoche me encantó pero me pareció increíble que Jorge le dijera eso a su madre. La culpa es tuya que le incitabas. Foll**, foll**, foll**... pero así a su propia madre" explicaba Miguel Ríos entre risas.

"Y eso que todavía es de una generación que se le puede decir. Si yo se lo llego a decir a mi madre que si ha foll***, me da dos host***. La única vez que yo hablé con mi madre de sexo me dijo 'Tu padre era muy ardiente'. Ya había entrado en demencia y empezó a cambiar. De pronto decía cosas que nunca le había visto porque era la mujer más pudorosa que me había encontrado en la vida. 9 hijos tuvieron. Le apretaba la rodilla ne la mesa camilla y me decía 'Antonia, Antonia... Tu padre otra vez el ardiente'" confesaba el famoso rockero.

Miguel Ríos también presumió de pelazo con David Broncano pero no quiso desveló el secreto de la profesión: "Hay algunos. Yo no quiero decir quién lleva peluca. Porque un compañero vale más que todos vosotros y mira que os aprecio. De un compañero no se habla mal nunca. Que lo confiese él. Nunca he hablado mal de nadie". "Miguel Bosé" le apretaba Quequé. "Pobrecito Miguel Bosé. No os riais de Miguel Bosé que peor lo lleva él. Es imposible que de mi boca salga algún chascarrillo de alguien como no sea en la más estricta intimidad".