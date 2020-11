‘La casa fuerte 2’: Sandra Pica no puede evitar reírse ante el orgasmo fingido de Tom Brusse

En La isla de las tentaciones, Tom Brusse dejó claro que era un personajazo televisivo y, ahora, en La casa fuerte, viene a despejar dudas al que todavía pudiera tenerlas. Entró fuerte plantando cara a Samira que aseguraba que se había enrollado con él mientras estaba con Sandra Pica.

Tiene una forma de entender la vida muy personal que a algunos les hace gracia y, a otros, les exaspera. El caso es que tiene cualidades de actor, lo que hace más difícil saber lo que realmente piensa. Y no es que lo supongamos, es que le hemos visto en plena acción.

Dentro de la casa, las parejas tienen que someterse a diferentes pruebas con la idea de ir acumulando dinero en sus cajas fuertes. Una de las últimas pruebas consistía en convertirse en actores y hacer gala de sus habilidades interpretativas. Y está claro que, de esas, Tom Brusse anda sobrado.

Orgasmo fingido

Cada pareja tenía que recrear una escena mítica del cine y el francés y su pareja eligieron Cuando Harry encontró a Sally, una comedia romántica de 1989. Y está claro que a todos nos viene a la cabeza la misma escena de esa peli. Solo que en esta ocasión no era Meg Ryan quién fingía un orgasmo sino Billy Cristal, es decir, Tom Brusse.

Aparecieron los dos sentados frente a frente con una mesa por medio para cenar. La charla giró en lo mucho que disfrutaban las mujeres con él en la cama. Sandra lo dudó y expuso que no podía estar seguro porque muchas mujeres fingían los orgasmos. Él no dio su brazo a torcer y aseguró que, con él, eso no era posible.

Eso sí, Tom aseguró que él, en alguna ocasión, sí había fingido y sacó sus dotes actorales para demostrarlo. Fingió un orgasmo con frotamientos y gemidos que llevaron a Jorge Javier Vázquez a asegurar que “mucha gente esta noche se va a hacer una paja pensando en Tom”. La nueva Meg Ryan no podía dejar de sonreir, por no reirse a carcajadas viendo a su chico en semejante papel.

Los colaboradores del programa eran los encargados de elegir a la pareja ganadora del juego y Tom Brusse y Sandra Pica ganaron por goleada.