La casa fuerte 2 se estrenó con una nueva infidelidad de Tom Brusse

La casa fuerte 2 se ha estrenado en el prime time de Telecinco esta noche recogiendo el testigo de La isla de las tentaciones como el reality show destacado de la parrilla de Mediaset. Y lo ha hecho enlazando su debut con el cierre de las 'tentaciones': las infidelidades de Tom Brusse.

En el reality están participando cuatro parejas reales (Isa Pantoja y Asraf Beno; Sonia Monroy y Juan Diego; Mahi Masegosa y Rafa Moya; y Tom Brusse y Sandra Pica) y seis solteros (Mari Cielo Pajares, Antonio Pavón, Albert Álvarez, Cristini Couto, Samira Jalil y Rebeca Pous) que formarán tres parejas ficticias.

Como sucedió en la primera edición, todos ellos lucharán por disfrutar de las mejores condiciones de la villa y evitar la expulsión semanal. Para ello no sólo contará el hecho de superar los retos que el programa les presente sino el 'juego' que den en antena. Y en eso Tom y Sandra parecen los reyes.

Mucho más una vez que Samira, una ex de Mujeres y Hombres y Viceversa) ha confesado que se ha besado con Tom mientras estaba con Sandra. Un salseo de altura para ser el primer programa de la segunda edición de La Casa Fuerte.

Tensión en La casa fuerte 2

No parece que vaya a ser una edición relajada cuando nada más verse comenzó el cruce de acusaciones: "Me puedes explicar un poco la movida… Empezamos a vernos de buen rollo, luego vas a los programas…” le reclamaba Tom a Samira. “¿Has visto que yo haya confirmado algo?” fue la respuesta de la ex-tronista.

"El problema es que has insinuado algo, has jugado a la duda…” fue el primer reproche de Sandra que iba a recibir una mala noticia sobre la infidelidad de Tom muy pronto. “¿No me dijiste que subiera a tu casa la primera noche?” le preguntaba Samira a Tom para rematar poco después con "La segunda noche que te dejé en la puerta de tu casa, tú y yo nos enrollamos".

La tensión en el trío se podía cortar con un cuchillo: "Si me quieres creer o no, a mí me chupa un pie… Yo no gano nada por decir que me he enrollado con él. Me enrollé contigo en la paralela de Doctor Esquerdo". El nuevo rincón para el amor de Madrid.