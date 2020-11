Luis Tosar sale en defensa de Sara Sálamo en ‘El Hormiguero’: “Ya tenéis un tema de conversación para tuitear”

Luis Tosar estrena este viernes Los Favoritos de Midas, la nueva serie española que Netflix esta misma semana. Para celebrarlo, no ha dudado en pasarse por El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre este thriller.

Sin embargo, la entrevista ha empezado de la forma más inusual. Al sentarse, el actor le ha querido pedir un momento a Motos antes de empezar las preguntas para dar un contundente mensaje.

Tosar ha querido resaltar lo sucedido el pasado fin de semana a Sara Sálamo, que ha recibido todo tipo de insultos machistas el pasado fin de semana de parte de los seguidores de su pareja, Isco. Éstos parecen culpar a la actriz de su bajo rendimiento en el campo de juego por alguna razón. "Por favor, vivimos en un pais muy machista, estos descerebrados que llegan lo justo para no cagarse y mearse encima", empezaba el gallego.



Entrando de lleno en la polémica, Tosar continuaba con un alegato: "que se esten calladitos y que respeten a la gente". Motos, mientras tanto, aseguraba que no se había enterado de los sucesos mientras recomendaba al ganador del Goya "no tener redes sociales y no entrar en ellas".

Como última intervención al respecto, Tosar quería lanzar un mensaje final -que al final ha funcionado a modo de predicción-: "En cualquier caso, ya tenéis un tema de conversación para tuitear".