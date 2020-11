Aitana dará el salto a USA con Katy Perry y el remix de ‘Resilient’

Hace solo unos meses, concretamente el pasado mes de julio, circuló por redes sociales un rumor que aseguraba que Aitana participaría en el nuevo álbum de Katy Perry colaborando en el tema Teary Eyes. Fue la propia cantante catalana la que desmintió la noticia en LOS40: "Es un halago que piensen eso, pero no soy tan guay para hacer un tema con ella". Sin embargo, todo parece indicar que Aitana sí es tan guay para sacar tema con Katy Perry a juzgar por los últimos movimientos de ambas artistas.

Este lunes empezó a correr otro rumor sobre las dos. ¿Qué decía esta vez? Pues básicamente que el siguiente sencillo de Katy Perry sería un remix de Resilient con colaboración de la mismísima Aitana. Las redes esta vez no se lo tomaron tan en serio hasta que la artista colgó una historia de Instagram con el tema en cuestión sonando de fondo. ¿Casualidad? Claro que no. Pocas horas después, Katy Perry compartió la publicación con este mensaje: "Too Cute" ("Demasiado mona").

Se confirma Katy y Aitana para el viernes. pic.twitter.com/R3U5y7TUsD — Jose Manuel López (@jositorudeboy) November 9, 2020

De esta manera, se confirma que Aitana dará el salto a USA con Katy Perry, una de las figuras más importantes del pop internacional. Todavía no hay fecha de estreno, aunque si hacemos caso a lo que se dice en Twitter el remix de Resilent, con Aitana y Katy Perry, saldrá el próximo viernes 13 de noviembre.

¿Está 'Resilient remix' en el segundo álbum de Aitana?

La colaboración entre Aitana y Katy Perry se producirá pocas semanas antes del esperado lanzamiento del segundo trabajo discográfico de la española. La cantante de Teléfono anunció recientemente que el disco saldría a finales de año y, a pesar de que la carta de presentación fue Corazón sin vida junto a Sebastián Yatra, una canción hecha sobre todo para ganar proyección en Latinoamérica, tendrá una fuerte influencia de ese pop nostálgico de Simple Plan, Avril Lavigne, Blink 182, y otros grandes grupos de los 2000. Ahora bien, ¿incluirá el remix de Resilient con Katy Perry?