Las claves de los nominados a Artista o Grupo Revelación del Año (Internacional) en LOS40 Music Awards 2020

Como cada año, LOS40 Music Awards llegan con un amplio elenco de artistas nacionales e internacionales que optan a hacerse con uno (o varios) de nuestros galardones. No solo premiamos a aquellos con una importante fama en la industria de la música, sino también a los que están consiguiendo que sus canciones aterricen en las listas de éxitos internacionales.

En este 2020, en la categoría internacional de Artista o Grupo Revelación son Lewis Capaldi, Tones and I, Nea, Doja Cat y Aya Nakamura los nominados que pueden hacerse con este importante galardón. El 11 de diciembre conoceremos su ganador.

Pero, ¿qué tienen estos candidatos para que formen parte de esta categoría y por qué sus temas reúnen ya millones de reproducciones en las plataformas digitales? ¡Lo analizamos!

Lewis Capaldi

Comenzó su andadura en 2017, aunque no fue hasta noviembre de 2018 cuando su voz comenzó a sonar en los oídos de un importante número de melómanos. Someone You Loved se convirtió en su carta de presentación al mundo. El escocés de 24 años cuenta con un importante talento en la composición de canciones, lo que le ha convertido en una de las mayores promesas del pop y folk rock a nivel internacional.

Claro que no se iba a quedar de brazos cruzados y después dio a luz a Before You Go, con la que consiguió diversas certificaciones internacionales. Su fusión de estilos y su increíble capacidad vocal convierte la música de Lewis Capaldi en una obra especial.

Tones and I

Sin duda, ha sido una auténtica revelación. La australiana llegó a nuestros oídos de la mano de Dance Monkey en 2019, aunque también llegó al de otros millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Alcanzó el número 1 de las listas musicales en más de 30 países.

Comenzó como artista callejera y ahora es su voz la que suena en los comercios y en las radios de todo el mundo. Sin duda, un logro que quizás hace tres años era más que impensale para nuestra protagonista. Sea como sea, su característica voz y los ritmos que la acompañan han convertido a Tones and I en una de las incluidas en las playlists de los hits internacionales.

Nea

La cantautora también ha irrumpido en las listas de éxitos internacionales con su tema Some Say, que pronto ha cautivado a todo aquel que la ha escuchado. Comenzó en 2014 y a lo largo de su trayectoria ha escrito canciones para Zara Larsson y Axwell, entre otros. En septiembre de 2019 lanzó su mayor hit, que pronto la convirtió en una de las artistas suecas más sonadas del momento.

Su llega al éxito fue repentina, lo que también la posiciona en la lista de las mayores revelaciones de los últimos meses.

Doja Cat

Si hay algo claro aquí es que cuando Doja Cat llegó a nuestros auriculares, no éramos capaces de despegarnos de su voz. La rapera se adentró en la industria de la música en el 2013, pero no fue hasta el 2018 cuando comenzó a hacerse sonar entre los temas favoritos de millones de personas.

Eso sí, el éxito lo alcanzó con Say So en enero de 2020, el tema que publicó junto a Nicki Minaj. La canción de ritmos pop y disco rompió completamente con el estilo que la rapera venía ofreciendo en su carrera, y pronto esos ritmos atrajeron aún a más personas. De nuevo, un caso de éxito repentino que ha continuado triunfando con sus posteriores proyectos. Like That con Gucci Mane y Del Mar con Ozuna y Sia son algunos ejemplos de ello.

Aya Nakamura

Llegó al mundo en 1995 y a la industria de la música en 2015, pero no fue hasta 2018 cuando lanzó su mayor hit: Djadja. La francesa de origen nigeriano comenzó a ganar popularidad con los sonidos moombahton y afropop y su hipnotizante voz a través de este tema, que pronto se convirtió en un hit veraniego en Francia y, posteriormente, en el resto del mundo.

En 2019, esta canción y su talento fueron galardonados en diversas ocasiones, lo que volvió a posicionar Djadja entre las canciones más escuchadas. Esto llegó a ojos de Maluma, quien no dudó en proponerle el lanzamiento de su remix en junio de 2020. Con esta fusión de estilos, Djadja resucitó de nuevo.

Estos cinco artistas son los candidatos a hacerse con el premio a Artista o Grupo Revelación del Año en LOS40 Music Awards 2020. Solo uno de ellos puede ser el galardonado, aunque el talento que todos ellos cosechan es merecedor de infinitas estatuillas. ¿Cuál es tu favorito?