Amaia suspende su agenda tras dar positivo en COVID-19

Malas noticias para los seguidores de Amaia. Su artista favorita se ha visto obligada a suspender su agenda tras dar positivo en COVID-19.

Así lo ha anunciado a través de redes sociales, donde ha especificado que será el show de Donosti el que deberá realizarse en otro momento hasta que finalmente dé negativo. "Hola. He dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa. Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... Lo siento mucho y espero veros muy pronto", dice en su cuenta de Twitter.

hola😔 he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa🤒 estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto🥺❤️ — amaia (@amaiaromero) November 11, 2020

Tal y como señala la propia Amaia, hace un mes se vio obligada a aplazar dicho concierto para el 15 de noviembre después de que una persona de su entorno diese positivo en este virus. Finalmente, y tras ser nuestra protagonista la nueva afectada, sus seguidores de Donosti tendrán que esperar más tiempo para poder verla en directo. De momento se desconoce cuándo.

Esta noticia llega después del lanzamiento y consecuente éxito de El Encuentro, su inesperado tema con Alizzz. Una primera colaboración que sin duda ha demostrado la química musical que existe entre ambos. El Encuentro se convierte en ese hit discotequero que nos regala una historia emocional y romántica con un contrapunto óscuro y macarra. ¡Un auténtico vicio!

Pero ahora parece que tendremos que esperar para escuchar este tema en directo, aunque no es lo que más ha preocupado a los seguidores de la de Pamplona. Tras conocer la noticia de su positivo en COVID-19, no han dudado en inundarle las redes sociales de bonitos mensajes de apoyo. ¡Mucho ánimo, Amaia!