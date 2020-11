C. Tangana habla con Ibai de música, Aron Piper, Nicki Nicole, Onlyfans, ‘Operación Triunfo’ o la paternidad

Ibai es amigo de Alizzz, el productor amigo de C. Tangana que no conocía al gamer hasta que se empezó a informar sobre él después de que sus amigos viciados le hablaran sobre su canal. De ahí que aceptara pasarse por su casa y grabar un vídeo para charlar sobre su último tema, Tú me dejaste de querer y todos los records que está acumulando. “Es puta historia”, aseguraba el rapero.

Después de hablar de twich o de onlyfans, pasaron a la canción en cuestión que Ibai aseguraba que no había escuchado todavía. Aclaraba que este encuentro no era ningún patrocinio, sino que habían contactado por mensajes directos y habían quedado para escuchar y repasar el tema. Tú me dejaste de querer es una colaboración con Niño de Elche, con el que Tangana ya había hecho Veneno y La Húngara.

Pero la charla dio para mucho más. Hablaron de Operación Triunfo, de Nicki Nicole, de Aron Piper o de ser padres, entre otras cosas.

Operación Triunfo

Salió el tema de la espantada en Operación Triunfo que se convirtió en el viral del momento. Después de que Ibai le preguntara si iba borracho, el músico aseguraba que “me tomé un par de copitas”.

El gamer tenía curiosidad por saber lo que sintió después. “Yo les dije a los de Operación Triunfo que si participaba sólo iba a hacer mi música. Tú estabas hablando de ser real y yo antes había hablado de Operación Triunfo, del mainstream, de lo que considero que es ser artista, de lo que merece la pena y me parecía muy mal como ir y hacerme como si fuera su colega y, todo bien, cuando yo había hablado mal de Operación Triunfo”, explicaba.

Ibai le preguntó si no le gustaba Bisbal, por ejemplo. “Las personas sí, lo que no me gusta es el formato. Un besito para Bisbal, eres lo puto más”, decía el músico. “Ellos no se lo dijeron al presentador o le dijeron, ‘sácale punta’… yo lo que hice fue cantar e irme, simplemente. Y ya está. No le dije a nadie ‘vete a tomar por culo’, ni ‘hijos de puta’… yo fui, toqué el tema que tenía que tocar y me fui”, aclaraba.

Es un formato con el que no acaba de empatizar. “Yo creo que el formato invita a que la gente quiera ser artista de un momento, que no tengan algo más progresivo o que tengan una pasión. Se llama Operación Triunfo no Vas a saber cantar, triunfar o nada”, reflexiona.

Cuestión de dinero

Aunque no estaban en La Resistencia, salió el tema del dinero. Sin decir cantidades, Tangana aseguraba que está bien en ese sentido y que “no me he gastado nada”. En cuanto al futuro, “yo creo que una casa sí me voy a comprar, pero casi todo lo que he tenido de pasta lo he intentado reinvertir”.

Aunque en la música urbana los cochazos están al orden del día, no es su caso. “Tengo carnet y tenía un A3 de segunda mano que tenía no sé cuántos años y ya no…”, confiesa.

Nicki Nicole

Ibai y C. Tangana han analizado poco a poco su nuevo vídeo. El gamer le decía que está muy sentimental, muy tristón. “Ya venía de antes”, asegura Tangana, “música triste en español, ese era el concepto”.

Antes de que saliera el vídeo pudimos ver una preview en la que salía Nicki Nicole pero a Ibai no le quedaba claro por qué. “Salía porque yo le puse el tema y, ese sí que era un vídeo reacción de verdad”, le aclaraba.

“La música funciona metiéndose muchos músicos en el estudio y a veces sale una cosa y otras veces otra. Yo he estado en el estudio con músicos y salía un tema que a veces era para uno, otras veces te las quedas tú, otras, es una colaboración. A mí lo que me gusta es estar en el estudio”, explica. No ha escrito Mami chula y reconoce que le gustan más otros temas de Nicole.

Aron Piper

A Ibai, uno de los chicos que sale en el vídeo de Tangana le recuerda a Aron Piper, el actor de Élite que también canta, aunque el gamer no lo supiera para sorpresa de Tangana.

“Yo creo que le está metiendo bien. Es jovencito… está haciendo música urbana en general. Creo que lo está haciendo muy bien sobre todo porque no se está haciendo una colaboración con los más tochos en plan ‘como yo soy Aron Piper y me siguen no sé cuántos millones…’, sino que lo está intentando hacer él solo y yo respeto eso”, explicaba Tangana.

La charla siguió hablando de la paternidad, de lo que pretende con la música ahora que tiene los 30 y de asuntos que se tratan cuando te juntas con un colega o amigo. Porque de eso se trataba esto, de una charla entre nuevos amigos.