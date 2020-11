Chicote, sobre la ‘croquepizza’: “Me sangran los ojos. Y el alma”

Alberto Chicote pensaba hasta hace unos días que lo había visto todo. Pero siempre hay quien es capaz de sorprendernos y tirar por la borda nuestras ideas preconcebidas. Porque si a un chef como Chicote se le pregunta si podría crear un plato con croquetas y pizza, probablemente la respuesta fuera no.

Pero la 'Croquepizza', así es como la ha bautizado su creador, es el concepto más extraño de cocina fusión que hayamos visto en los últimos años. Y el cocinero madrileño que no tiene pelos en la lengua no se cortó a la hora de valorarlo: "Me sangran los ojos. Y el alma".

Esa fue su respuesta después de que el usuario de Twitter le enseñara su magistral creación fruto de un sueño (o más bien de una pesadilla, dependiendo de a quién le preguntes). Porque quizá el plato puede llegar a ser buena idea mezclar estos ingredientes, pero hacerlo además con productos ultracongelados es para apagar los fogones para siempre.

"La pizza de croquetas dominará el mundo" escribía Roberto López Herrero mostrando al mundo su revolucionaria idea y citando a Chicote para compartirle su receta (directamente de la mejor sección de Congelados).

"Amenaza con la CroquePaella. Lo sé. 🤪 😂" volvía a bromear un Alberto Chicote a quién seguro se le ocurren muchas maneras mejor de combinar dos platos tan deliciosos de la gastronomía española e italiana como son las croquetas y la pizza.