‘Gossip Girl’: salen las primeras imágenes del reboot y las redes dictan sentencia

Los que soñaban con volver escuchar aquello de "and who am I? Tha's one secret I'll never tell...You know you love me. XOXO, Gossip Girl?" están de enhorabuena. HBO Max, la nueva plataforma de streaming de WarnerMedia, está inmersa en las grabaciones del reboot de Gossip Girl, una serie que presentará a una nueva generación que hace de las suyas en el Upper East Side con las redes sociales muy presentes en "el nuevo panorama de Nueva York en los años posteriores a la serie original".

A algunos les entusiasma la idea, porque nunca está de más una Reina Cotilla en nuestras vidas, pero a otros no les hace ni pizca de gracia que se resucite la marca Gossip Girl con otros protagonistas. Guste más o guste menos, la serie verá la luz próximamente y esta semana hemos podido ver por fin las primeras imágenes con todo el elenco principal.

Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown y Jason Gotay son algunos de los actores que podemos ver en este primer vistazo del reboot de Gossip Girl. Como no podría ser de otra manera, posan con todo el rollo del mundo y tienen cara de esconder muchos secretos. Ah, y no falta el uniforme reglamentario del instituto.

Este primer avance de la serie se ha convertido en un tema muy recurrente en redes sociales. Y es que en Twitter, concretamente, los usuarios no han tardado en dictar sentencia. Hay sobre todo comentarios negativos. Algunos, incluso, la comparan con Élite, el fenómeno teen de Netflix.

El roboot de Gossip Girl se parece más a una adaptación de Élite que a un reinicio de Gossip Girl pic.twitter.com/PikNFoqrNz — Sebas Grande (@grande_sebas) November 11, 2020

Yo, después de ver las imágenes del reboot de gossip girl. pic.twitter.com/Iu35fi3KPQ — 𝓢𝓱𝓪𝓻𝓸𝓷 𝓕𝓲𝓼𝓱𝓮𝓻 ❤️ (@Sharon_Fisher) November 11, 2020

Blair waldorf al ver el nuevo elenco de gossip girl pic.twitter.com/jyraqxwdvs — balV (@fresasconcham0y) November 11, 2020

como que este es el reboot de gossip girl pic.twitter.com/GmQwgzDdSe — 《𝚅𝚊𝚕》tiene au⛅ (@val_latraga) November 11, 2020

El yo viendo el nuevo elenco de gossip Girl pic.twitter.com/dRZRpU6jGq — Valerie ME (@valery_escalona) November 11, 2020