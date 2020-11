David Otero y Dani Fernández caminan juntos hacia la lista

Aunque por caminos distintos, han llegado al mismo punto: puede decirse que David Otero y Dani Fernández, pese a lo dispar de sus trayectorias, hablan el mismo idioma en lo relativo a la música. Colaboraron por primera vez en 2019 en el tema Ahora, y ahora defienden un nuevo tema a dúo, titulado La noche suena, que es candidato esta semana para entrar en la lista de LOS40.

La estupenda relación entre ambos nació en un concierto, como le contó Dani a Tony Aguilar en LOS40 Global Show. “Coincidí con David en un festival al que iba como oyente. Me dijo que me subiera a cantar con él y a partir de ahí iniciamos una amistad. Tengo la suerte de contar con sus consejos, no solo en lo laboral, también en lo personal. Me hace mucha ilusión estar en un proyecto como Otero y yo".

David Otero explicó así en el mismo programa de qué trata La noche suena. "Queríamos hablar de cómo vivimos esas noches en las que hay un gran concierto en tu vida y algo dentro de ti cambia. Y cómo lo vives después, cuando estás solo dándole vueltas a la cabeza. Hay un montón de sensaciones y de eso va la canción”. En unos días en que las noches no suenan —el toque de queda por el Covid no lo permite—, este título nos hace echar de menos tiempos mejores. Si quieres que David y Dani sitúen en la lista este tema a medias, apoya su entrada con el HT #MiVoto40. ¡Mucha suerte!