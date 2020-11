El prolífico catálogo musical de los Beatles es uno de los más extensos de cualquier banda, y la envidia de cualquier conjunto durante décadas. Muchos de sus discos son considerados como joyas dentro del panorama cultural, y son verdaderamente influyentes en todo el mundo. Sin embargo, no todos los álbumes son considerados de la misma manera.

Uno de los grandes líderes de la banda, Paul McCartney, no ha tenido tapujos para seleccionar cuál es su álbum favorito de todos los que publicó junto a sus compañeros. Si eres fan del músico, o incluso de los Beatles como conjunto, te podrás hacer una idea de cuál es ese disco que sobresale entre el catálogo de los Fav Four.

McCartney sigue siendo hoy en día un gran defensor del trabajo que los Beatles hicieron durante décadas, y es un referente en la música pop tanto en su trabajo con el grupo como en solitario. Ha escrito algunas de las canciones más conocidas y queridas a lo largo de su carrera, una carrera que abarca casi seis décadas. Por ello, su opinión debería ser bastante tenida en cuenta.

En 1991, Paul McCartney ofreció una entrevista en la que confesó que amaba todos y cada uno de los álbumes que compuso con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Sin embargo, hay uno que sobresale por los demás: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lanzado en 1967. El cantante reveló que fue el concepto del disco lo que fue realmente atractivo, quizá porque estuvo meticulosamente involucrado en su creación. "Elegiría Sgt. Pepper's porque tuve mucho que ver con eso", dice el músico con tono de broma.

Paul McCartney elige su álbum favorito de la discografía de los Beatles

Lo confirmó de manera similar en una entrevista de 1990 donde dijo: "Si todos los discos tenían un director dentro de una banda, yo dirigía a Pepper". El tono positivo del disco en canciones como Getting Better y With A Little Help From My Friends, se debe a McCartney y su liderazgo. Después de la muerte del mánager de la banda, Brian Epstein, el grupo necesitaba un enfoque y el músico lo proporcionó.

Es difícil discutir tal selección. Un álbum construido sobre un concepto sólido, creado con algunos de los trabajos más experimentales y eclécticos de la banda, todo liderado por la sensibilidad de Paul McCartney, es una obra maestra.