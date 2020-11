Ona Carbonell, otra celeb que publica una foto dando el pecho a su hijo

Ona Carbonell dio a luz hace unos cuatro meses y, desde el primer momento, apostó por la lactancia materna para su hijo Kai. Una práctica a la que cada vez más celebs intentan dar visibilidad. Si hace unos años hubiera sido impensable ver a una famosa dando el pecho a su hijo, ahora se ha convertido en una imagen habitual.

La deportista, además, ha aprovechado para compartir un texto de @malasmadres para concienciar sobre esta opción de alimentación para los bebés.

Lactancia materna:

La que tú eliges.

La que te hace sentir bien.

La que no es fácil ni idílica.

La que te remueve, te hace dudar y te enseña más de lo que nunca pudiste imaginar.

La que sueñas con terminar y al rato con alargar mucho más.

La que te da paz y te hace sentir poderosa.

La que te quita el sueño y multiplica tus ojeras.

La que te hace cosquillas cuando sonríe mientras mamá.

La que te duele cuando tienes una mastitis, el pezón dolorido y sensible o esperas a que suba la leche.

La que amas porque es tuya y de nadie más.

La que disfrutas por ti y por él, sin importarte lo demás ni los demás, sin juzgarte o culpabilizarte.

La que acabará cuando tenga que acabar y ahora mismo no lo sabes porque estáis bien así.

Reacciones

No han faltado comentarios sobre este granito de arena en la campaña de visibilización de la lactancia materna. “Qué ternura!!!”, comentaba Martina Klein. “Amor de madre 💕💕💕💕💕”, añadía Antonia Dell’Atte.

Aunque la tónica general de los mensajes ha sido de apoyo y ánimo, también se ha colado alguna crítica. “Considero que idealizarlo puede hacer daño a las mujeres que por X motivo no han podido y se sienten mal por ello. Yo he tenido dos hijos, la primera fue genial y sin problemas; el segundo lo tuve que dejar porque tuvo un problema de ictericia y me dijeron que no podía darle leche materna... eso puede pasar y no por ello he querido más a uno que otro ni he tenido más ni menos relación ni menos intensa. Gracias!!!”, comentaba una de sus seguidoras.

Hay opiniones para todos los gustos, lo importante es que se visibilice un tema que había sido tabú hasta no hace mucho. Nuestra compañera Cristina Boscá es otra de las mujeres que se ha unido en este empeño de normalizar un tema tan habitual. De hecho, ya ha compartido varias imágenes dando el pecho a su pequeña Álex como ya hizo con su hijo Gabriel.

Siempre desde el respeto a todas las opciones posibles.