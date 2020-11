Pablo Motos cuenta su peor borrachera con dos famosos: “La Santísima Trinidad”

Gracias a los 'tests supercomprometidos' de Trancas y Barrancas podemos saber, de vez en cuando, más cosas de Pablo Motos. Este miércoles, aprovechando la visita de Ladilla Rusa, las pequeñas estrellas de El Hormiguero se sacaron de la manga una de esas pruebas para conocer el nivel de fiestero tanto de los artistas como del presentador.

Todos ellos admitieron haber salido de fiesta un viernes y haber vuelto un domingo. También confesaron haber visto fotos suyas que no recordaban haberse hecho. Sin embargo, el mejor momento del juego llegó cuando las hormigas preguntaron si habían estado de juerga con alguien muy famoso.

Motos desveló que estuvo una vez de fiesta con Jennifer Aniston, pero esa noche no se descontroló tanto como cuando salió con Diego 'El Cigala' y Quique San Francisco. Juntos formaron "la Santísima Trinidad", "el trío de las Azores", y la cosa, evidentemente, se fue de madre.

"Con El Cigala, que yo recuerde, me he ido tres veces, una de las cuales venía Enrique San Francisco. Cuando entrábamos a los bares dábamos miedo", explicó. "Me puse tan pedo que me tuvo que llevar a casa El Cigala. Tengo que decir que se portó tan bien…".

"Recuerdo que era de día y ya no vocalizaba muy bien. Me llevó a casa y hubo un momento precioso que no olvidaré jamás. Estaba el taxista, el sol saliendo y le dije a El Cigala: 'Cántame'. Se puso a cantarme al oído un temita. Y así me fui a dormir", terminó.