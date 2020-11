Dua Lipa, Master KG, The Weeknd y Maluma se disputan el número uno este sábado

Grandes nombres internacionales acaparan los primeros puestos de la lista esta semana y, por tanto, parten como favoritos para conseguir el número uno el sábado. A día de hoy, la primera posición es para The Weeknd con Blinding lights, uno de los singles de su rutilante último disco, After hours. Pero atención a los nombres que le siguen: Master KG y Nomcebo (#2), Maluma (#3), Dua Lipa (#4) y Ava Max (#5). De ellos, solo Dua Lipa aún no ha logrado colgarse la medalla de oro con Break my heart, uno de los tres temas que tiene en lista. Tampoco podemos descartar a Aitana y Morat, que figuran actualmente en el #6 con Más de lo que aposté, ni a David Guetta con Sia, en el #7 con Let’s love.

Casi tanta expectación por conocer el nuevo líder del chart genera saber el destino que corre la única canción candidata de la semana. No es otra que La noche suena, grabada a dúo por David Otero y Dani Fernández. Ya están recibiendo muchos apoyos con el HT #MiVoto40, pero está por ver que sean suficientes para catapultarlos a la lista.

Y hablando de Dani Fernández: esta semana será el encargado de conectar con Tony Aguilar para dar su Voto Vip. ¿A quién se lo otorgará? En el chart hay varios amigos suyos y no pocas canciones que seguro que le gustan… En cualquier caso, sus fans no deben dejar escapar la oportunidad de escuchar su intervención (y verla en streaming); ¡siempre es una gozada charlar con él!

Por votar en antena regalaramos la película Thor Ragnarok (estamos en el mes del cine de superhéroes) y el CD Los números 1 de LOS40, que a la semana de su lanzamiento ya es número uno de ventas en España. Para que sea aún más especial, se lo enviaremos a los votantes dedicado por el equipo. La Máquina del Tiempo, novedades, nuevos candidatos, noticias y mucho más harán que se nos pasen volando las cuatro horas del sábado por la mañana; ¡avisados quedáis!