‘La casa fuerte 2’: Cristini se rompe por obligarle a hablar de su transexualidad

La casa fuerte 2 ha vivido sus primeras nominaciones, dejando a Mari Cielo Pajares y Albert en manos del público, y ha repetido un trauma televisivo a Cristini.

La brasileña que pasó por Mujeres y Hombres y Viceversa y, tras gustarle mucho a su tronista, se vio finalmente expulsada porque él descubrió su pasado transexual, parece que está viviendo algo parecido en el nuevo reality.

Todo ocurrió cuando en la tercera gala le recordaron su pelea con Samira cuando esta le llamó "diferente". Algo que enfureció a Cristini y acabó llorando: "No me gusta hablar de este tema, de mi pasado. Es un tema muy duro para mí. Jamás me ha gustado hablar de mi transexualidad y jamás lo utilizaré para victimizarme", dijo entre lágrimas.

Samira aseguró que no se lo había dicho por eso, pero Cristini siguió convencida de ello: "Es muy difícil hablar de este tema, es muy delicado para mí. No aguanto, no puedo. Solo pido respeto", repitió secándose el llanto.

Finalmente Sonia Monroy la consoló y acabó sacándole una sonrisa.