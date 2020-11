Mari Cielo Pajares: de 'Onlyfans' a 'La Casa Fuerte'

OnlyFans es una plataforma que cada vez va obteniendo una mayor repercusión, si al menos, no entre el público en general sí entre algunos de los rostros más populares del mundo del famoseo internacional. Una nueva moda de Internet subida de tono a la que ya se han apuntado rostros como Bella Thorne, quien ganó un millón de dólares en un solo día, o Tyler Posey, protagonista de Teen Wolf. Sin embargo, OnlyFans no se es algo en lo que solo los rostros internacionales tengan protagonismo, ya que, Mari Cielo Pajares ha sido el último furor en OnlyFans.

La hija del actor Andrés Pajares es uno de los últimos fichajes confirmados para la segunda temporada de La Casa Fuerte, el reality de Telecinco en el que también aparecerán Tom Brusse y Sandra de La Isla de las Tentaciones o Sonia Monroy y su marido.

Hace tan solo unos meses, Mari Cielo Pajares explicaba en Sálvame cómo se había iniciado dentro de OnlyFans, una plataforma en la que cada vez más celebs ganan altas sumas de dinero. Esta fue la explicación que dio ella misma en el plató: "Cuando ocurrió el estado de alarma, todo lo que yo tenía como fuente de ingresos se desvanece. Lo peor es que no tienes paro, no tienes ERTE ni ningún tipo de ayuda. No ves la posibilidad de pagar un alquiler". A pesar de ello, ha sido ahora cuando la noticia ha vuelto a causar repercusión gracias a su incorporación en La Casa Fuerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mari Cielo Pajares (@mcpajares) el 2 Nov, 2020 a las 12:14 PST

Unas explicaciones que continuaba así: "Yo he tocado fondo muchas veces cuando me tocó emigrar. Momentos en los que he ganado mucho dinero y otros en los que he dormido en un sofá. Estoy acostumbrada a esos cambios. Pero esta vez mi madre estaba en una situación complicada y yo me daba contra las paredes porque no podía hacer otra cosa".

¿Qué es OnlyFans?

Se trata de una web e contenido en streaming para adultos en la que los usuarios comparten contenido de tipo erótico e, incluso, pornográfico. Un servicio bajo suscripción por el cual se paga una cuota de 10 euros al mes, como usuario. Una red social que aparece como una alternativa a la censura de otras muchas, como Instagram.