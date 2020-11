John Cena será el nuevo superhéroe de DC

La carrera de John Cena en el cine ha experimentado un cambio progresivo en los últimos años. Debutó en 2006 con Persecución extrema, fue parte del reparto de comedias como Padres por desigual e Y de repente tú, coprotagonizó una superproducción como Bumblebee y ha acabado siendo el hermano de Dominic Toretto en Fast & Furious. Ahora ha dado un paso más allá y el exculturista y wrestler se ha sumado al spin-off de El escuadrón suicida que prepara HBO Max.

Cena interpretará nada más y nada menos que al Pacificador, un superhéroe de DC Comics llamado Christopher Smith, diplomático entregado a la tarea de hacer la paz que utiliza sus superpoderes para ayudar a la causa mundial. Los villanos a los que se enfrenta suelen ser dictadores y señores de la guerra, y es atormentado por el fantasma de su padre, un otrora jefe de un campo de concentración nazi. Al menos, en los comics originals de 1966.

The Peacemaker será una serie de televisión de 8 episodios dirigida por James Gunn (Guardianes de la Galaxia) para HBO Max que contará también con la participación de Chris Conrad (Patriota), Jennifer Holland (American Horror Story), Robert Patrick (Expediente X) y Danielle Brooks (Orange is the New Black) y en la que Cena encarnará al temible Peacemaker.

Por su parte Conrad encarnará al Vigilante, un abogado neoyorquino que ha perdido a sus seres queridos en un ataque de la mafia; Holland repetirá con el personaje que ya interpretó en El escuadrón suicida, Emilia Harcourt, una agente de la Agencia de Seguridad Nacional; mientras que Patrick y Brooks serán Auggie Smith y Leota Adebayo, dos papeles de los que aún se sabe muy poco.

El estreno de The Peacemaker está previsto para finales de 2021 o principios de 2022.