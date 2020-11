Jaime Lorente, sobre su nueva etapa musical: “Quiero mostrar una parte de mí súper íntima”

Una de las noticias más sorprendentes del año ha sido la del estreno de Jaime Lorente en la industria de la música. Sin duda, una grata sorpresa para todos aquellos melómanos que ya lo habían visto a través de la pantalla.

Pero ahora el murciano ha dejado a un lado la interpretación de otros personajes para presentarnos el suyo propio, el que él mismo ha ido construyendo desde el 12 de diciembre de 1991. Por ello, nos presenta Corazón y Acércate, dos canciones de rap en la que escuchamos a un Jaime personal, honesto y transparente.

En LOS40 hemos aprovechado ambos lanzamientos para charlar con el cantante y preguntarle acerca de este nuevo capítulo en su carrera. ¿Es una aventura pasajera o su música ha llegado para quedarse? ¡Lo comprobamos!

Pregunta (P): Hola, Jaime. Gracias por atendernos. Después de interpretar otros personajes, ahora te pones en el papel de Jaime Lorente para regalarnos su propia historia. ¿Cómo te preparaste para contarla?

Respuesta (R): Realmente es una preparación muy… iba a decir lenta, pero lenta no es la palabra. Como ha sido una cosa tan orgánica y tan natural… A través del confinamiento, Pablo y yo nos conocimos y empezamos a hacer música sin pretensión ninguna. Nos empezamos a enamorar del proyecto y llegó un momento en que dijimos que queríamos sacarlo. No quiero conseguir nada con esto, sino que quiero mostrar una parte de mí súper íntima. Entonces, me lo tomo muy personal. No tengo nervios pero a nivel personal… hay gente que va a conocer mucho de mí a través de esta canción.

P: Nos abres tu corazón en una canción que nos lleva directamente al Jaime Lorente más personal. ¿Cómo presentarías Corazón?

R: Sobre todo de lo que habla es de la parte más dolorosa que yo he tenido después de la superexposición que papeles en televisión me han dado. Estoy muy agradecido por todo lo que me ha pasado pero también hay una parte de mucho daño y mucho dolor. Esta canción lo refleja. Creo que es la cara B de lo que puede ser la fama en algún sentido. Muchas veces no se habla de eso, y la canción pues sí.

P: Cuéntanos, ¿cómo ha sido el rodaje del videoclip?

R: Muy bien. En cuanto Mar del Corral, que es la directora del videoclip, nos presentó la propuesta, tanto Pablo y yo dijimos que queríamos hacerlo. Todo el videoclip está grabado en celuloide, en película. Eso tiene una cosa muy especial a nivel artístico. El proceso ha sido muy íntimo. Nos ha pasado que, a través del tema Corazón, toda la gente que se ha envuelto en este tema, Pablo, yo, Mar, Eloy como mánager… todo el mundo, este tema les llegó en un momento en que necesitaban pegar una especie de cambio en sus vidas. Nosotros quisimos hacer un videoclip. No cantaba ningún momento a cámara, queríamos hacer cine realmente. Creo que más o menos lo hemos intentado. La gente determinará si lo hemos conseguido, pero nosotros lo hemos intentado. Contar una historia y hacer que comulguen el lenguaje mío como actor, con el de Mar como cineasta, con en el de Pablo y mío como músicos... Meterlo todo en una batidora, darle al “start” y a ver qué sale de ahí.

P: Vemos que además sacas tu faceta de bailarín. ¿Cómo te preparaste para moverte así ante la cámara? ¿Es algo que ya habías practicado o era la primera vez que lo hacías?

R: Yo he bailado siempre. Me ha gustado mucho bailar. En la parte de formación mía como actor también hay mucha formación de danza. Hubo un momento de la vida en el que me peleé un poco con la danza. A mí me gustaba mucho bailar, eh, de verdad. Me gustaba muchísimo. Pero dejé de hacerlo. En cuanto Mar nos presentó la propuesta dije ‘Joder, creo que es el momento perfecto para reconciliarme con este mundo’.

Con Cristian, que es el coreógrafo… que es un coreógrafo maravilloso. Es puro amor todo lo que ves ahí, es gracias a él. De hecho no hay una coreografía marcada. En todos los trabajos de ensayo, que tuvimos muchos, él me decía que no quería marcar nada. Quería que investigásemos en los ensayos y que nos guiásemos con sensaciones y en el día del rodaje, que él estuvo todos los días, juntos recordásemos todo lo que pasó en los ensayos y que todo fuese verdad. Darle acción y que todo sea verdad. Además, con un ambiente muy mágico porque cuando se grababa, el motor, era de verdad. Yo escuchaba el motor de la cámara y nunca me había pasado. Nunca había grabado en película. Todo el mundo estaba a una y ahí tenía que volar.

P: ¿Qué puedes contarnos de Acércate?

R: Es una prolongación de Corazón. Es el desarrollo del sonido que estamos sacando Pablo y yo. Decidimos que fuese la Cara B porque Corazón es como la esencia de todo lo que nos ha pasado juntos, lo que me ha pasado a mí. Yo creo que es la comunión entre el mundo del rap, que me fascina, y un mundo más melódico, que me llama mucho la atención. Lo digo mucho, y no sé si se entiende, pero me preguntan cómo escribo las canciones y hay canciones que escribo por necesidad de cosas que me han pasado y otras que escribo por simple sonoridad. Yo me formé en textual, en arte dramático, y entonces la palabra me fascina. Creo que el propio sonido de la palabra transmite una historia, ¿no?

En Acércate me pasa eso. A lo mejor no habla de cosas mías tan personales, pero a nivel sonoro hay una cosa que me hace estar súper chill. Me gusta mucho y hay una historia dentro de la propia sonoridad. La canto y me hace entrar en un estado de ánimo. Esto lo comparo mucho con el teatro clásico. Hay mucha gente que va a ver una obra de teatro clásico por primera vez y no tiene el oído acostumbrado, no es fácil. Pero, sin embargo, como todo es música y hay una melodía, la música te provoca emociones, el propio sonido de las palabras te hace que te pegues un viaje. No siempre es necesario contar una historia. Nosotros, la palabra o el significado que le damos a algo le impregna de una cosa que te ha pasado. Dices que estás muy mal porque te ha dejado tu ex. ¿Estás muy mal porque dices que estás mal o porque realmente estás mal?

P: ¿Te has inspirado en algún tema para lanzar los tuyos?

R: No te sé decir. Realmente yo sé que estaré influenciado por doscientos mil, seguro, pero no los localizo. Me gustan muchos tipos de música. Escucho mucho a Piezas, a Natos y Waor, Sabina, Andrés Suárez… Mi influencia pues seguro que es todas, de alguna forma. No creo que llegue a ninguno de los que me he nombrado ni de refilón, pero los escucho mucho y somos un combo de todo lo que nos gusta.

P: Corazón y Acércate adelantan lo que escucharemos en tu álbum. ¿Qué nos puedes adelantar de él?

R: Pablo y yo estamos trabajando con ritmos muy chill, ¿sabes? Una cosa melódica muy tirada. Creo que es rap porque todas las partes lo tienen, pero hay una cosa un poco más cantada en todos. Es una cosa de Mac Miller, que me gusta mucho. El tío rapea pero es otra cosa. No me comparo porque no tengo nada que ver. Pero sí hay una cosa que no me siento capaz de hacer lo que hace otra gente y encuentro mi verdad haciendo esto. Yo creo que también estamos trabajando muchos sonidos latinos porque me gusta mucho. Yo siempre digo que por qué lo latino siempre está relacionado con la música que no tiene profundidad. Yo creo que se pueden compaginar. Estamos también trabajando en eso. Vamos a ver qué pasa.

Jaime Lorente en el videoclip de 'Corazón' / Foto cedida por Kos Entertainment

P: Si tuvieses que introducir Corazón o Acércate en alguno de tus personajes o en alguna escena de alguna serie en la que has participado, ¿en cuál sería?

R: Nada. Absolutamente. Nada de nada. De hecho, lo que me ha pasado grabando es que nunca me he sentido tan partícipe desde el momento cero en un hecho artístico como me pasa con la música. Estoy desde el principio hasta el final. Soy yo todo el tiempo con otra persona que es Pablo compartiendo la visión de algo en concreto. No hay nadie más. Solo nosotros. Es muy difícil porque casi todos los trabajos de interpretación están supeditados muchas veces a la opinión de muchas personas. Tu trabajo es tuyo porque soy yo el que lo hago pero siempre está muy condicionado. Aquí no me pasa, no hay personaje, no hay nombre, no hay nada.

P: ¿Te animarás a interpretar tus canciones para proyectos cinematográficos o series?

R: Si me pagan… (risas) Es broma. No lo sé, depende. No creo. Además, me gusta separar. Yo siempre digo que soy actor, pero no me atrevo a decir que soy músico. Yo tengo una parte de mí que me gusta expresar y Pablo a nivel musical hace que eso sea atractivo. Pero yo no me siento capacitado para decir músico. Hago música, sí, pero tengo a una persona a mi lado que tiene mucha experiencia y que es un profesional como la copa de un pino. Le da un desarrollo a eso de la hostia. Yo soy intérprete y en la parte del intérprete hay un sentido musical en todo. Pero ojalá dentro de un tiempo me atreva a decirlo pero por ahora yo me atrevo.

P: Compañeros tuyos de proyectos como Álvaro Morte te han animado en este lanzamiento. ¿Hay algo que nos puedas avanzar de esta última parte de La Casa De Papel?

R: Es que no te puedo contar algo porque si te cuento algo me despiden (Risas). Tenemos un contrato de confidencialidad. Como es la última temporada, están intentando que de verdad no se sepa nada para que todo sea muy sorpresa. A mí siempre me dan ganas de compartir lo que estoy rodando… ni siquiera mis colegas. Ellos me preguntan y no les puedo decir nada. Uno quiere decir lo que está haciendo. Yo me cayo la boca, soy prudente y cumplo con mis contratos.

P: ¿Quieres seguir expandiendo tu industria musical o es algo pasajero?

R: Hemos intentado que esto no sea un one shot, que sea una cosa que tenga recorrido. Creo que tengo cosas que contar y me apetece contarlas, además, si no no me hubiese metido a hacerlo. Sino hubiese sido oportunismo y me considero muchas cosas, pero oportunista no. Voy a intentar que tenga recorrido.

Dispuesto a seguir desarrollando su faceta como cantante y con más ilusión que nunca, Jaime Lorente nos presenta este nuevo episodio de su vida sin spoilers y con una trama que engancha desde el primer segundo. Lo que llegue después está en sus manos, que es el encargado de pronunciar el "acción" para comenzar su rodaje.