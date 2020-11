Jaime Lorente nos habla de Bnet, Sara Socas y de su pasión por las batallas de gallos

Jaime Lorente, además de ser uno de los actores más exitosos de la industria del cine, ahora también ha probado suerte en la música. Y hemos de reconocer que tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo vicio de cualquier melómano que escuche sus nuevas canciones.

Es indudable que su estilo es el rap, un género que le ha estado acompañando desde que tiene uso de razón y pasión por este arte. Y es que cualquiera que se haya interesado mínimamente por estos sonidos, conoce -aunque sea de oídas- el mundo de las batallas de gallos. Jaime Lorente no iba a ser menos.

En una entrevista con LOS40, además de hablarnos sobre esta nueva faceta como cantante, el artista nos ha regalado unas palabras sobre su pasión por este deporte mental. Aunque eso no es todo, ya que también ha mencionado a dos de los que actualmente forman parte de este sector: Bnet y Sara Socas. Y todos son elogios.

Pregunta (P): Te apasiona el rap. ¿Alguna vez has visto las batallas de gallos? ¿Hay alguno que te llame especialmente la atención?

Respuesta (R): Sí, sí, muchísimo. Me fascina. A mí Bnet me fascina. Me parece un rapero como la copa de un pino. El tío creo que se hace temas. Se tira un minuto y dice: bueno, le ponemos a esto una base, lo empaquetamos y lo sacamos. Se hace temas.

P: No sé si has escuchado a Sara Socas, que también está metida en el mundillo.

R: También, también. Me flipa. Además los últimos temas que está sacando me flipan. Me parece la Nicki Nicole española. Me mola. Me parece una tía con un power de la hostia, con un contenido muy chulo además. Y que además ha abierto una veda que es única. Ha supuesto un hito. Ojalá lo sepa porque ya ha sido un hito. Todo lo bueno se lo merece.

P: ¿Lanzarías tema con ella?

R: Pues ojalá. Yo creo siempre que no solo la música tiene que ser un motivo para hacer un tema con alguien sino que tiene que haber un poco más. Y yo si la conociese un día y nos flipásemos y decidiésemos hacerlo, yo encantado.

Nuestro protagonista no cierra puertas a la posibilidad de trabajar con la tinerfeña, quien ya se ha ganado un puesto entre las mayores promesas del rap en nuestro país. Aunque él prefiere referirse a ella como la "Nicki Nicole española". Y tú, ¿qué opinas de esta posible unión musical?