The Weeknd no cede y repite en el Nº1 con ‘In your eyes’

Nadie ha podido este sábado con Abel Tesfate, alias The Weeknd, que mantiene en el primer puesto de la lista In your eyes, uno de los singles de su último álbum, After hours. De este modo, el canadiense suma su quinta semana como líder este año, ya que lo fue tres veces (no consecutivas) con Blinding lights. Se convierte así en el artista que más semanas ha estado en lo alto este 2020, honor compartido con Pablo Alborán y Ava Max, que también lo lograron con dos canciones cada uno. Por cierto, que Blinding lights sigue en lista como récord de permanencia (43 semanas con nosotros), lo que convierte a The Weeknd en el gran protagonista del ránking de LOS40.

Nadie duda a estas alturas que The Weeknd es uno de los nombres clave de esta temporada, dado que también es líder en cuanto a nominaciones a LOS40 Music Awards: opta a premio en cuatro categorías (otras cuatro tienen Dua Lipa y Maluma). Precisamente su colaboración con este último en el remix de Hawái ha supuesto otro de los hitos del año. The Weeknd tiene algo de precursor, pues fue de los primeros en poner de moda el actual revival del sonido ochentero, más tarde secundado por otros artistas. En fin, que son muchas las razones por las que congratularse de este número uno; ¡enhorabuena!