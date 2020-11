Leroy Sánchez estrena ‘The Greatest Gift’, su bienvenida a la Navidad

La música se ha convertido en un buen motivo de celebración, y si a eso le unes que la Navidad está a la vuelta de la esquina, el motivo es aún más evidente. Leroy Sánchez es muy consciente de ello, y aprovechando la llegada de estas fiestas, ha presentado su nuevo y más navideño EP: The Greatest Gift.

Con un total de siete canciones, el cantante afincado en Los Ángeles nos presenta un repertorio de villancicos para reproducir en cualquier momento y lugar. Y, por supuesto, pensados para todos los gustos: para los que prefieran un poco de nostalgia, para los que necesiten ilusión o para los que quieran escuchar algo de melancolía.

Pero este lanzamiento no ha llegado solo. Leroy además ha compartido el videoclip de una de las canciones incluidas en este EP: The Place Where I Belong. Con un estilo acorde a estas fiestas, el compositor disfruta del calor de la chimenea y de la luz de las velas desde el sofá de una casa adornada para la ocasión.

Con el nuevo trabajo de Leroy es fácil trasladarnos a un ambiente de celebración, tan necesario en estos momentos oscuros que todos vivimos. Pero, como mencionamos en líneas anteriores, él es consciente de lo importante que es contar con una buena banda sonora para hacer frente a las situaciones, por lo que no ha dudado un solo segundo en hacernos este regalo.

La música sigue acompañando a nuestro protagonista, quien sigue compartiendo sus proyectos en las plataformas digitales y en las redes sociales. No hay duda de que este arte es su mayor pasión, y que no piensa abandonarlo en ningún momento. Nosotros, por supuesto, estamos encantados de que así sea.