Lali y Cazzu cantan al ‘Ladrón’: ¡mira el vídeo!

Tú fuiste el ladrón que me robó un beso

Y aún anda suelto

Pero sé que ya te voy a encontrar

Pa' meterte preso

Siempre lastimas y sales ileso, oh-oh

Y cómo sé de eso (Oh)

Hoy haré que tú solo te esposes

A mis sentimientos (-mientos)

Quisiste jugar conmigo

Y de repente

Baby, has perdido

La que juega contigo soy yo

Y ahora que estás confundido

Y alguiеn te miente

Baby, has pеrdido

Ahora te toca pedir perdón

¿Y ahora qué?

¿Qué vas a hacer?

Te toca en calma

Te toca perder, hmm

La que juega contigo soy yo (Yo' Cazzu)

Te tengo al lado y no hay química

Te toco y casi que no siento na'

Si me toco, la paso mejor yo solita

Perdóname no me llama la atención (Ah-ah)

Bobo básico como vos un montón (No, oh)

Ni siquiera te puedo llamar ladrón (Baby)

Traicionero en el barrio sos un botón

Quebrado volviste pidiéndole

Mi número a mis amiga' (Amiga')

Que ando loca y desaparecía'

Inventas que es porque estoy dolida

Y yo callá' con otro a escondía'

Quisiste jugar conmigo

Y de repente

Baby, has perdido

La que juega contigo soy yo

Y ahora que estás confundido

Y alguien te miente

Baby, has perdido

Ahora te toca pedir perdón

Ahora te toca por haber sido un idiota

Siempre quiere dar la nota y la cagaste

Y se te nota que anda' en busca de mi boca

Pero sabes que esta loca va a pagarte

Con la misma moneda y no me importa

Si aquí solo te quedas, yeh

Hoy pagas tu condena

Arrepentido, nadie te va a sacar de este lío, no

Quisiste jugar conmigo (Ja-ah-ah)

Y de repente

Baby, has perdido

La que juega contigo soy yo (Soy yo)

Y ahora que estás confundido

Y alguien te miente

Baby, has perdido

Ahora te toca pedir perdón

