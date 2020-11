El 69 de Ariana Grande: 34+35 será su nuevo single

Ariana Grande se ha propuesto regalarnos un 2020 repleto de mucha música y atrevidas propuestas audiovisuales. A finales del mes de octubre puso a la venta su nuevo álbum de estudio, Positions. Un disco que estuvo precedido por el single/vídeo del mismo título que vió la luz una semana antes. Después hemos podido disfrutar del anuncio para su nuevo perfume y no tendremos que esperar demasiado para una nueva sorpresa.

Porque la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) tiene previsto enseñar a todo el mundo su 69. La intérprete ha confirmado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales que 34+35 será su nuevo single.

El estreno de su videoclip es inminente. Con esta nueva canción sonando en las principales emisoras de todo el mundo y el empujón que recibirá en las principales plataformas de streaming, Ariana Grande quiere mantener su idilio con el número 1 en ventas en EE UU.

Positions sigue la estela de su anterior trabajo con catorce nuevas canciones, donde la cantante se siente como pez en el agua. Una de ellas es esta 34+35 de la que ya ha confirmado que se podrá ver "muy pronto en las mejores pantallas próximas a ti".

De momento en el teaser con el que ha presentado la canción, todo toma un cariz muy científico. El laboratorio se convierte en el epicentro de su experimentación musical con la que sigue conquistando cada vez a más y más público.

Con bata blanca y unas plataformas casi imposibles, Ariana Grande parece algo apurada en el experimento que está realizando a lo que contribuye la estética tenebrosa de la tipografía de la canción 34+35. La solista ha confesado que es una canción "divertida pero sobre todo estúpida. Es absolutamente absurda".

Y si pensábais que lo del 69 en el titular era solo clickbait se nota que no habéis escuchado la letra: "If I put it quite plainly / Just give me them babies (...) Can you stay up all night? / Fuck me 'til the daylight".