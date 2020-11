Álvaro Gango: “Después de Auryn necesitaba parar y vivir mi vida”

Cuando Auryn decidió separarse, cuatro de sus cinco integrantes (Blas Cantó, Dani Fernández, Carlos Marco y David Lafuente) emprendieron carreras en solitario. Solo Álvaro Gango optó por desaparecer y alejarse de los focos. Las cosas llevan su tiempo y al cantante le ha llevado cuatro años prepararse para volver a la primera línea con su proyecto en solitario. Hablo en LOS40 con él de tiempos pasados, el vertiginoso presente que tiene entre manos y un futuro cortoplacista para el que lleva preparándose desde que dejó de ser un chico de Auryn para ser solamente Álvaro Gango.

Pregunta: ¿Cómo estás? Ya había ganas de escucharte.

Respuesta: Muy bien. Está siendo una semana muy emocionante. De repente han pasado muchas cosas, que se irán viendo poco a poco, y estoy muy contento. Pensaba tener un inicio más tranquilo, pero mi hermana dice que si se ha salido todo un poco de control es buena noticia.

P: ¿Te parece que empecemos por el "principio"?

R: Sí, claro.

P: Julio de 2016: Auryn anuncia su separación. ¿Cómo viviste ese momento?

R: Buah, fue un momento emocionante. Lo viví como cuando has estado toda la vida en tu casa con tu familia y llega el día en el que sales al mundo exterior. Lo viví como un proceso de independizarse.

P: Cada uno cogió su camino, pero a ti el cuerpo te pidió parar.

R: Necesitaba parar y sentirme tranquilo. Fueron unos años con muchísima información, muchísimos inputs y en ese momento lo tenía claro. Necesitaba parar, tiempo para escribir y descubrir cosas, vivir mi vida, disfrutar de mi gente, volver a inspirarme y sobre todo para crear. Estos cuatro años han sido un proceso de creatividad de todo lo que viene.

P: ¿Sentiste en algún momento cierta presión o frustración al ver que tus compañeros hacían proyectos?



R: Al contrario. Me siento orgulloso porque son personas con las que he compartido una parte de la vida impresionante. No creo que nos tengamos que comparar con los demás sino con nosotros mismos. Si he sentido presión en estos años ha sido conmigo mismo, presión por ver si era capaz de descubrir lo que que necesitaba y construir todo después para llegar al punto en el que estoy ahora.

P: ¿Has podido hablar ya con tus compañeros? Sé que con Dani sí porque hablamos con él hace muy poco. Me gustó mucho esto que dijo: "Con Álvaro he vivido un montón de cosas buenas y sabe que estoy aquí para lo que necesite".

R: Quiero a todos muchísimo, pero es verdad que con Dani compartía muchísimas cosas. Estábamos locos de la cabeza. Fíjate que con Auryn pasábamos muchísimo tiempo y Dani y yo después nos íbamos de vacaciones juntos. En la última etapa compartíamos habitación y sentía que nos teníamos el uno al otro. Eso es algo que se ha mantenido hasta ahora.

P: ¿Y Blas, David y Carlos, qué te han dicho?

R: Sí he hablado con ellos, aunque es verdad que he tenido una semana que, aparte de hablar con ellos, me hubiera gustado hablar con más gente. Estoy intentando organizarme porque también tenemos el lanzamiento del próximo tema el día 20 y estoy un poco entre medias de todo. Vengo de cuatro años bastante tranquilos y este arranque ha sido muy bueno, pero me está quedando poco tiempo para otras cosas.

P: ¿Qué recuerdo guardas de Auryn?

R: Muy buen recuerdo. Auryn supuso para todos la posibilidad de que lo imposible puede pasar.

P: Vuelves después de cuatro años. ¿Por qué ahora?

R: Ha sido un proceso en el que ido caminando según objetivos. He estado escribiendo, estudiando…me olvidé mucho del tiempo. Necesitaba sentirme libre para poder componer y lanzarme cuando yo creyera que era el momento. A todos nos pilló la pandemia y eso cambió planes, pero estaba en un punto de mi vida en el que llegué a interiorizar que la vida es dinámica, pasan cosas y lo importante es saber adaptarse. No me preocupaba en exceso el tiempo, me preocupaba conseguir objetivos, tener canciones que transmitan, sentir las ganas de contar algo…

P: Regresas con 'Suerte', una canción a guitarra en la que te has abierto en canal.

R: Suerte es el inicio de todo. No lo concibo tanto como un single, de hecho no hemos lanzado la versión en estudio, pero sí quise transmitir algo que fuera muy verdad, me hacía mucha ilusión empezar así. También tengo ganas de saber qué piensa la gente del segundo tema que voy a lanzar, pero desde que nació Suerte, hace dos años casi, tuve claro que si empezaba un proyecto en solitario iba a ser con Suerte.

P: Dice la canción: "He creado un lugar donde escapar del miedo. He peleado por recuperar mi suerte". ¿Qué lugar es ese?

R: Ese lugar fue mi casa. Luego me di cuenta que no podía basar mi lugar en algo material y ese lugar ahora es mi proyecto. Quiero que sea mi proyecto, lo necesito. Ese lugar donde escapar del miedo, ese lugar en el que disfrutar, ese lugar en el que estar tranquilo…al final eso es la música.

P: Hay un momento al final del vídeo de 'Suerte' en el que terminas de tocar, le das la mano a tu guitarrista y parece que te has quitado un peso de encima, que has sacado algo que necesitabas sacar…

R: Fue totalmente así. Ese soplido es de: 'Sí, han merecido la pena esos cuatro años'. Con ese vídeo ya me ha merecido la pena. Me gusta que las cosas sean reales, si no a lo mejor hubiera estado esperando otros cuatro años, ocho...incluso no hubiera vuelto. Si volvía quería que fuera real.

P: Musicalmente, ¿cómo va a ser tu proyecto en solitario?

R: Quiero que la gente viva bastante el proceso. Estamos en un año de vivir el día a día. No quiero ir adelantando demasiado porque me apetece que la gente viva todo. Suerte ha sido un lanzamiento inusual, pero no quería comercializar con ella, quería romper las reglas. Espero volver a sorprender, mover algo a la gente con Deshielo y poco a poco ir construyendo. Me gustaría que cuando lleguemos al final de esta etapa todo tenga sentido. A nivel musical, Suerte empieza a hacer un camino que completará un poco Deshielo.

P: ¿Y me puedes contar ya algo de 'Deshielo'?

R: El punto de partida de la canción es justo cuando algo se ha congelado hasta el extremo, hay un proceso de invernación, y vuelves a la vida, vuelves a recuperar poco a poco el movimiento…

P: La última pregunta: ¿te da un poco de vértigo volver a estar en el foco?

R: Sí, aunque te diré que me lo ha dado muchísimo más estos últimos cuatro años. Estoy teniendo una sensación rara. No sabía si me iba a poder el estrés y los nervios, si iba a estar preparado…y una muy buena amiga me dijo: 'Si todos parásemos el mundo se pararía. Ya, sal. Si es por miedo te voy a coger la mano y vamos para adelante'. He sentido miedo, he sentido vértigo. Es igual que cuando te montas en una montaña rusa y, de repente, vas a caer. Siento la misma adrenalina que cuando dices 'no sé porque me he montado, pero ahora que estamos aquí vamos para adelante'.