Dani Fernández: “Necesitaba encontrarme a mí mismo y no intentar llegar al éxito que tenía Auryn”

Dani Fernández (Alcázar de San Juan, 1991) ha tenido tres vidas en la música con tan solo 29 años: la primera fue cuando lo conocimos en 2006, siendo tan solo un niño que representó a España en Eurovisión al ritmo de Te doy mi voz; la segunda, cuando formó parte de Auryn, la boy band española más exitosa del nuevo milenio; y la tercera, hace solo tres años, iniciando su carrera en solitario.

El pasado 2019, Dani lanzó Incendios, su primer álbum en solitario. Un disco que fue fruto de horas componiendo y probando nuevos sonidos. El artista tenía claro por donde quería ir y el público abrazó a este nuevo Dani Fernández mucho más maduro.

Canciones como Disparos o Te esperaré toda la vida fueron coreadas por miles de personas en las salas donde empezó a tocar de nuevo. El intérprete demostró que dentro de él había un cantautor que iba a darnos grandes canciones en español. Y, desde luego, lo está haciendo.

Ahora, un año y medio después del lanzamiento de su primer disco, Dani lanza la reedición de este álbum: Incendios y cenizas. Se trata de una edición especial que repasa los tres años más felices de Dani en la música con dos discos: el primero contiene los temas de Incendios; y el segundo algunas versiones de sus canciones interpretadas con algunos de sus amigos como David Otero, Funambulista, Andrés Suárez o Sofía Ellar.

Con Incendios y Cenizas, Dani quiere cerrar esta etapa musical. En LOS40 charlamos con él sobre estos tres años encima de los escenarios como solista, sus próximos planes en la música y lo que más de menos echa de los conciertos

Pregunta (P): Incendios y cenizas es la reedición de tu primer disco en solitario. ¿La manera de cerrar una etapa?

Dani (D): La reedición está hecha porque he tenido la suerte de compartir mucha música con un montón de amigos desde que salió el disco. Además, dado que tenemos unas circunstancias en las que no podemos salir a tocar, para poder estar en casa de mi público pensamos que era la manera idónea de cerrar la etapa de Incendios. Era la manera de recopilar todos los momentos que he vivido con mis compañeros con estas canciones en acústico y de lanzar canciones inéditas. Para mí es algo muy bonito. Es un recopilatorio de tres años.

P: ¿Tenías pensado sacarlo antes de la pandemia o ha nacido a raíz de las circunstancias?

D: Lo llevo pensando hace tiempo. Para mí, sacarlo en Spotify solo, al tener tantas colaboraciones en acústico tan bonitas, se me quedaba corto. Que los amantes del CD, sobre todo, puedan tenerlo de manera física. Es la guinda del pastel para cerrar una etapa.

P: He leído en uno de tus posts de Instagram que estos han sido los tres mejores años de tu vida, ¿de qué estás más orgulloso?

D: Al final han sido tres años muy sorprendentes. Nunca hubiese imaginado que estaría pensando en un segundo disco tras el éxito del primero. Este disco era una transición para encontrarme, para saber lo que quería y quién era mi equipo. De lo que más orgulloso me siento es de toda la gente que ha querido participar y que me ha tendido su mano. Tanto compañeros que han cantado conmigo como mi equipo. Eso es lo más importante. También el cariño de toda la gente y de los medios. Recuerdo la primera vez que soné en LOS40. No lo olvidaré nunca. Yo nunca pensé que iba a sonar en la radio solo.

P: Supongo que será un tipo de felicidad distinta a la que tenías con Auryn entonces…

D: Es totalmente diferente. Es cierto que cuando salí tuve una especie de rechazo a toda mi etapa anterior. Es algo lógico. Me dejó, por así decirlo, bastante en bragas. Necesitaba los conciertos. Para mí estos tres años han sido los mejores de mi vida porque me he encontrado y sé lo que quiero hacer. Realmente me siento seguro con lo que estoy haciendo. Antes éramos cinco chavales que hacíamos música y a veces tenía que cantar canciones que no me gustaban, pero a mis compañeros sí. Muchas veces tenías que hacer por el grupo más que por ti mismo. Ahora me siento mucho mejor: elijo y compongo yo las canciones. Puedo hacerlo en español. A mí me costaba mucho el inglés. Son tres años de mi vida que pensaba que nunca iban a llegar.

P: Ahora estás haciendo lo que te da la gana…

D: Claro. ¡Y porque me lo he encontrado! Yo no fui la persona que dijo Auryn se acaba. Me lo encontré así, tuve que reinventarme y tirar hacia delante. Y, mira, lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido encontrar mi música.

P: Ante la adversidad, encontraste un nuevo camino entonces…

D: Mucha gente me dice que me va bien después de tener una banda. Son muchos los que se piensan que solo por eso me tenía que ir bien. Pero claro, los datos son los datos, y es cierto que no todos estamos viviendo de lo que nos gustaría después de salir de la banda. Yo tenía claro que lo que quería hacer era volver a empezar. Cogí la guitarra y me volví a las salas más pequeñas de toda España. Yo no buscaba sonar en radio. Eso me lo encontré más adelante y me siento muy agradecido por ese apoyo. Pero primero lo que necesitaba era encontrarme a mí mismo y no intentar llegar al éxito que tenía mi banda. Ahora estoy muy contento.

P: Uno de los nuevos temas que encontramos en esta edición es Puñales, te has desahogado bien en la letra de esta canción, ¿eh?

D: Fue una canción que compuse con Isma Romero y él me mandó un primer inicio de estrofa y me dijo que le respiraba a mí. Entonces empezamos a trabajar en la canción. Es cierto que yo siempre intento dejar una parte de mí en las canciones. Yo en ese momento estaba viviendo una etapa de reforma personal. Creo que todos nos hemos equivocado en algún momento. Esta canción es una forma de decirle a una persona que estás arrepentido de tu vida anterior.

P: ¿Y no pensaste en sacar la canción junto a Isma como una colaboración?

D: Creo que los dos somos amantes de la música y la vemos como que salga algo natural. Tanto él como yo vemos los momentos justos. Cuando la compusimos no pensamos en grabarla juntos. Habíamos hecho un tema en acústico con Bailemos. Surgió para que la cantase yo solo, pero porque creo que tenemos muchas cosas que contar en el futuro los dos. Yo soy una persona que intenta no quemar las balas antes de tiempo y las colaboraciones las hago con cuentagotas. Va todo por etapas. Necesito que pase un tiempo para que se estabilice un poco y pueda hacer una colaboración con alguien. Respeto muchos los tiempos que tiene que tener una canción y si acabo de sacar una colaboración, me parece injusto sacar otra. Creo que un futuro Isma y yo sacaremos algo juntos porque respiramos lo mismo: tenemos la misma fuente de inspiración y nos encanta componer juntos.

P: En esta edición también estarán disponibles las colaboraciones que has hecho con algunos de tus compañeros de profesión como David Otero, Funambulista, Andrés Suárez o Sofía Ella. ¿Cuál es el consejo más valioso que te ha dado un compañero?

D: Creo que el mejor consejo que me han dado dentro de la música ha sido David Otero. Cuando empecé con mi proyecto en solitario me dijo que lo primero que tenía que hacer es encontrarme. Yo andaba un poco perdido, venía de una música en inglés, mucho más rápida. Me dijo que tenía que encontrarme con mi yo anterior, pero que buscase otras cosas que tenía de mí mismo y que todavía no habían salido. Si él no me hubiese dicho esto, quizá no estaría donde estoy ahora.

P: Y en el momento en el que te pasaste a cantar en español, ¿te escuchabas raro?

D: Yo siempre lo he dicho: a mí el inglés siempre me había costado. Prácticamente no entendía ni lo que cantaba. Yo lo hice por la estética y por la banda. Al final éramos cinco personas y a mis compañeros les gustaba mucho cantar en inglés. Yo por estar dentro de la banda, por compañerismo, las cantaba. Es cierto que no era natural, a pesar de que me lo curraba. Cuando yo me puse a escribir, nada más salir de la banda, tenía claro que quería que fuese en español.

P: Haciendo balance, con todos los conciertos en solitario a tus espaldas que ya llevas, ahora que cierras la etapa de Incendios, ¿cuál es la canción que más te gusta de todas?

D: El directo es muy importante en mi proyecto. A mí me gusta mucho tocar y es por lo que peor lo estoy pasando ahora. Echo mucho de menos a mi banda y salir a la carretera con ellos a tocar. Cuando sales a tocar fuera, las canciones cambian. En directo una de las mejores canciones es Bailemos. La suelo utilizar para cerrar normalmente y anima mucho a la gente.

P: ¿Y hay alguna a la que le hayas cogido manía?

D: Manía no, pero es cierto que la canción de Ahora, que es la primera que escribí y le tengo cariño, pero es cierto que me cuesta más. No sé si es porque la escribí en el peor momento de mi vida y me recuerda a esa parte de mí, pero me cuesta cantarla.

P: Supongo que ahora tocará pensar en nueva música, nuevos proyectos…¿estás trabajando ya en nuevos temas?

D: De momento con todo esto del COVID tenemos mucho más tiempo libre del que nos gustaría, la verdad. Siempre he intentado seguir escribiendo, porque al final es algo que está en mi vida. Voy a todos lados con una guitarra y sigo escribiendo para mi segundo disco. Es cierto que estoy probando nuevas cositas, me estoy metiendo en el estudio de vez en cuando y me pongo. Pero no tengo fecha. Estuve tres años para hacer el primero y no tengo prisa para hacer el segundo.

P: Después de cuatro años, Álvaro (Gango) ha sacado su primer tema en solitario, Suerte. ¿Has hablado con él?

D: Pues es muy anecdótico lo que me pasó con él. Yo estuve en el estudio hace unas semanas y le dije de tomar algo cuando saliese. Nos fuimos a tomar una cerveza y me contó un poco todo. Yo no sabía que iba a sacar música. Pero por un problema personal me tuve que ir corriendo a urgencias y no me dio tiempo a que me enseñase nada. Al final la escuché al mismo tiempo que todos. Me alegro mucho por él porque creo que al final todos tenemos que hacer lo que nos gusta. Yo sé que él ama la música y vive por ella. Me encanta que, aunque haya tardado tanto, esté feliz y contento. Le tengo muchísimo cariño porque además él era mi compañero de habitación de Auryn. Con él he vivido un montón de cosas buenas y sabe que estoy aquí para lo que necesite.

P: Has hecho muy buenas migas con otros artistas como Álvaro de Luna, Roi, Nil Moliner, Sofía Ellar, ¿es importante juntarse con otras personas que están viviendo lo mismo que tú?

D: Yo con mi banda anteriormente es cierto que nos veíamos demasiado. Estábamos 24 horas juntos. Es cierto que los quieres más como si fuesen tus hermanos que como si fuesen tus amigos porque pasas demasiado tiempo con ellos. Yo soy una persona que voy a mi bola y que voy muy a mi rollo, por eso encontrar a personas como Roi, Funambulista o Andrés Suárez con las que compartes tantas cosas es guay. Toda esta generación que nos estamos juntando de cantautores creo que no miramos mucho los números. Es un desarrollo muy bonito. Tener gente que comparte los mismos valores musicales que tú es genial.

P: El pasado viernes circularon unos vídeos en Twitter donde estabas junto a otros artistas en una casa tomando algo. En las imágenes se veía que eráis más de seis personas sin mascarillas, ¿entiendes que hubiera gente que se molestara?

D: Realmente no sé la larga de todo esto. Realmente fui a ver a Nil (Moliner) que hace un año que no le veo. Álvaro (De luna) me dijo que era salía su canción. Es una situación muy complicada el hecho de saber cuáles son las normas conretamente. Primero eran diez, ahora son seis… es una circunstancia que no sabemos. Creo que decían que era una fiesta, pero realmente no lo era. Eran las siete de la tarde. Fui a ver a dos colegas y me encontré a cuatro más. Intentamos estar lo menos cerca posible. Había gente que pasaba a felicitar a Álvaro. Es cierto que todos hemos cometido errores, pero nosotros estamos intentando concienciar a la gente de que hay que ser responsables. En este caso, pasó eso: iba pasando gente y no sabíamos cuánta gente había en ese momento. Nil vino y luego salimos los dos. Vino más gente luego. Entonces no sabemos si había seis personas en ese momento. Yo siempre he intentado ser lo más responsable. Cuando empezó toda la cuarentena hicimos el Yo me quedo en casa festival, entonces creo que sería una tontería decir que somos irresponsables. Por eso, cuando cometes un error así, intentas no volver a repetirlo y ya está.

P: Aunque ahora con la vacuna se vislumbra un poco de luz al final del túnel, las salas de conciertos y todo el personal que trabaja en eventos siguen en una situación agónica. ¿Cómo es la situación de tu equipo y de los músicos que te acompañan en directo?

D: Yo tuve la suerte de poder hacer conciertos en verano con todas las medidas de seguridad con mi banda. Es verdad que en mi banda tengo la suerte de trabajar con grandes músicos que tocan en otros sitios. De momento nuestra situación no está al límite.

P: ¿Qué es lo que más echas de menos de los conciertos de antes?

D: Todo: desde que me subo a la furgoneta con mi banda hasta llegar a la sala y ponernos a montar, pasando por cantar. Es que mi vida es eso. Yo estoy acostumbrado a eso. Igual que Messi sabe que tiene que llevar el balón a la portería, mi cabeza desde que se levanta por la mañana sabe que quiere ir a tocar. En cuanto abran la veda, yo voy a estar a full.