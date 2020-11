¿Estás buscando el amor de tu vida? ¡Encuéntralo en ANDA YA!

El amor está en todas partes, a veces incluso delante de nosotros, y sin ser conscientes. Por eso, tener una Celestina cerca que nos dé ese empujón necesario y que nos ayude a abrir los ojos, nunca viene mal.

Para echarnos un cable en esas situaciones, en Anda Ya, tenemos a nuestro Doctor Amor, es decir, nuestro presentador Dani Moreno ‘El Gallo’. Este experto en idilios, nos sorprende frecuentemente. Es más, hace solo unos días sacó un poquito de su magia, y organizó una cita entre dos andayeros solteros que parecían tener algo de chispa.

Para que todo saliese perfecto, no nos la jugamos solo con la intuición, en este Tinder andayero también montamos un test de compatibilidad al más puro estilo de la 'Superpop', para ver cómo iba la cosa. No le faltó detalle al encuentro.

Una vez la posible pareja dio el visto bueno, les pasamos los teléfonos y dejamos pasar el fin de semana para ver qué sucedía. Pese a nuestro entusiasmo y confianza por estar cerca de la próxima boda andayera, no surgió el amor.

La cosa no terminó demasiado bien y hoy hemos hablado con uno de sus protagonistas, Javier. El oyente nos ha explicado que pasó durante esos días en los que el amor no afloró, “la cosa no ha cuajado. Nada más verme en la foto de WhastApp, Cristina me descartó y no me dio la oportunidad de conocernos más”.

Aún así, Javier no ha perdido la ilusión por volver a probar suerte en el amor. Y como nosotros somos unos apasionados de ver flechazos en directo, no íbamos a cerrarle las puertas. La sorpresa ha llegado cuando nuestro andayero se ha declarado a una persona muy cercana a nosotros.

En un plot twist que podría estar dirigido por Scorsese, Javier ha revelado su amor secreto: la realizadora del programa, Marisa. Lo mejor es que ambos viven en Madrid, y tras realizar nuestro test de afinidad, hemos podido confirmar que hay complicidad, ¿surgirá el amor?

Todo el equipo está sin uñas de los nervios por saber que va a pasar entre Javier y Marisa. Por lo pronto, parece que pasan a la siguiente fase y se conocerán, eso sí, primero de forma virtual.

Ante estas noticias, queremos mandar un mensaje de tranquilidad a todos los andayeros cotillas. Tranquilos, os iremos informando de todo lo que ocurre en esta relación de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana.

Si quieres ser el próximo andayero en buscar el amor a través de las ondas, ya sabes lo que tienes que hacer. Puedes escribirnos a andaya@los40.com o completar nuestro formulario.

