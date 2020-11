Unas imparable AESPA debutan al ritmo de ‘Black Mamba’: ¡mira el vídeo!

[Intro]

Hey!

Hey!



[Verse 1]

I'm addicted

Kkeunimeopsi

Mareul georeojuneun

Naui eseupa

Ireon gyogam

Neoui jonjaen nal

Dareun chawoneuro

Ikkeureotji



[Verse 2]

Nan sesang jungsime

You're in the flat

Nae modeun Action

Eorin neoui himeul kiwo



[Pre-Chorus]

Neon eonjengabuteo Synk out

Noijeugachi boyeo

Deo isang mot chatgesseo

Neol yuhokae samkin geon

Black Mamba



[Chorus]

Ma Ma Ma Mamba

Woo oh-oh

Ma Ma Ma Mamba

Oh eh-o eh-o



[Post-Chrous]

Neon gwangyareul ttеodolgo isseo (Aya ya ya ya ya ya)

Naui bunsineul chatgo sipeo (Aya ya ya ya ya ya)

Hеy Ma Mamba

I hate Ma Ma Ma Mamba

Hate Ma Ma Ma Mamba



[Verse 3]

I'm ejected

Seonham maneuron

Neoui geodaehameul igiji mothae

I'm exhausted

Neoui jonjaen modeun

Tamyokdeureul meokgo jara natji



[Verse 4]

Eseupaneun naya

Duri doel su eopseo

Monochrome to colors

Igeon Evo-evolution



[Pre-Chorus]

Oh! Wiheomhan jangnaneul chyeo

Maehokjeogijiman neol

Bujeonghal bakke

Modeun geol samkyeobeoril

Black Mamba



[Chorus]

Ma Ma Ma Mamba

Woo oh-oh

Ma Ma Ma Mamba

Oh eh-o eh-o



[Post-Chorus]

Neon gwangyareul tteodolgo isseo (Aya ya ya ya ya ya)

Nege matseo nan jil su eopseo (Aya ya ya ya ya ya)

Hey Ma-Mamba



[Bridge]

Geoul sogui naneun nega anilkka?

Ilgeureojyeobeorin hwanyeongin geolkka?

Dasi neowa yeongyeoldoel su itdamyeon

Neoreul mannago sipeo ije

Modeun geol samkyeobeoril

Black Mamba



[Chorus]

Ma Ma Ma Mamba

Woo oh-oh

Ma Ma Ma Mamba

Oh eh-o eh-o



[Post-Chorus]

Neon gwangyareul tteodolgo isseo (Aya ya ya ya ya ya)

Nege matseo nan jil su eopseo (Aya ya ya ya ya ya)

Hey Ma Mamba

